Si hay algo que está aprendiendo el actual gobierno con dolor es que siempre hay un audio más de Diego Spagnuolo. Cada fragmento de una conversación que se filtra del extitular de la ANDIS que involucró a la hermana presidencial Karina Milei y a su asesor Lule Menem en un escándalo de coimas con la plata de las personas con discapacidad preocupa más al oficialismo. En otro audio de Spagnuolo -al que tuvo acceso Página/12- el hombre de confianza de Javier Milei se queja de las peleas con la vicepresidenta Victoria Villarruel o con Ramiro Marra. También da cuenta del desconcierto y descontrol que hay en la Rosada y para eso pone como ejemplo la falta de reacción ante los dichos de la excanciller Diana Mondino y la responsabilidad de Milei en el caso LIBRA. En sus dichos, Spagnuolo insiste en la confrontación que mantiene con los Menem (donde dice que lo quieren limpiar del gobierno) y hasta afirma que si Karina Milei tiene que salir a explicar cuestiones que pueden salir a la luz "queda adentro".

Los audios son, como viene ocurriendo, audios de Whastapp sin contexto de con quién está hablando Spagnuolo, pero se infiere que su confidente es otra persona interiorizada con las internas del Gobierno nacional. En un primer fragmento, le dice: "Pero, a ver, el daño que puede hacer Victoria si se para en la vereda de enfrente o si se para en una vereda distinta, no en la de enfrente, en una vereda distinta. O sea, no entiendo cómo no lo están ponderando eso. Pero, a ver, le mandan 10 trolls, pero la gente que comenta los posteos o de Victoria o lo que sea: 'Che, loco, nosotros la votamos a Victoria también'". Es conocida la buena relación de Spagnuolo con Villarruel, pero aquí hace una consideración sobre la conveniencia política de ir a una guerra total con la vicepresidenta. Se sabe: Spagnolo no fue escuchado por los Milei, y la guerra con Villarruel ya cruzó el punto de no retorno.

Los Menem

Luego parece aludir a otra cuestión, quizás vinculada al circuito de coimas que describe en otros audios, en los cuales se los atribuye a los Menem y a Karina Milei: "¿Y yo? ¿El día que tenga que salir Karina a hablar en la tele? Pero estamos de acuerdo que si llega a salir algún día... Estamos de acuerdo, queda adentro". En este fragmento parece indicar que si se revela todo el mecanismo de retornos, la secretaria general de la Presidencia tiene un futuro entre barrotes.

"No, no, no, yo no lo entiendo, realmente no lo entiendo, que hacía tan poco tiempo... que hayan... Pero aparte, no es que dijeron: 'Bueno, muchachos, vía libre, arranquen'. No. Todo es para ellos. Con la firma de ustedes. Es tremendo", afirma. En este punto, se refiere al punto central de su queja en otros audios: que están recaudando en su área, para otras personas que el que queda pegado, el que pone la firma, es él (Spagnuolo). E incluso hay una suerte de queja porque el sistema no incluye a otros (los muchachos a los que no les dieron "vía libre", sino que se la quedan "toda para ellos").

"Pero igual hay datos muy precisos, esto que hablan de Nordelta, dónde se juntaron y qué sé yo, ya son datos muy, muy precisos. Ya son cosas que no... No sé de donde. salen muy precisas", sostiene Spagnuolo, que se estaría refiriendo a una reunión en Nordelta de Lule Menem.

Capital Humano

Luego se refiere a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con que la que -por lo que se deduce de otros audios que se filtraron- habló sobre las coimas y ella le llevó el tema al Presidente. "Sí, Sandra está de diez con Javier. Javier la banca a Sandra y no tiene por qué no bancarla. No tiene por qué no bancarla porque Sandra está haciendo bien las cosas. En su ministerio. Lo que tiene que hacer lo está haciendo", sostiene Spagnuolo.

Pero también se queja de la titular de Capital Humanos cuando sostiene que "me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo", reclama.

En otro audio, se lo nota más apesadumbrado y se deduce que comparten críticas a la conducción junto a Pettovello: "Parecía como que le chupa un huevo, ¿no? En ese sentido no, no, no, ahí estoy de acuerdo con Sandra. Siempre me lo dijo Sandra, tú sostén es Javier y si te sostiene Javier, no te saca nadie. Y la verdad que los Menem, si fuera por los Menen, yo estaría en mi casa hace rato y el que me banca es Javier. En ese sentido no puedo decir que no sea así, pero después en lo que hace a la gestión y todo el resto de las cosas, sí, ahí ya la cosa puede parecer que cambie".

Del audio queda claro que ya se había puesto de enemigos tanto a los Menem como a su jefa, Karina.

Y se sigue quejando de los Menem y de cómo intervienen en su área: "Sí, aparte de piedras que no... no se sabe por qué, obvio, es lo único que les interesa, es lo único que les interesa. Yo no puedo creer este Lule Menem qué mierda tiene Karina, la puta madre".

Entre los audios conocidos, hay un pequeño fragmento que Spagnuolo le dedica a la excanciller Diana Mondino. El contexto parece ser la pérdida del control o dirección del plan de gobierno porque el extitular de la ANDIS dice: "Imaginate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino". Sin duda hace referencia a la entrevista que Mondido concedió a la cadena Al Jazeera. Ahí le preguntan sobre el caso LIBRA y la exministra no tiene mejor idea que afirmar que en el caso de la criptomoneda Milei actuó entre estúpido o corrupto. Una frase que lastimó el corazón del Gobierno.

Por último, el extitular de la ANDIS tiene también algunas frases críticas para con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger: “Hace poquito yo saqué una resolución, que la saqué yo de la Andis. Ni se la mostré a Sturzenegger ni nada. Una resolución que le quitaba vencimientos a algunos CUD (Certificados Únicos de Discapacidad) que, nada, a vos te falta un brazo, ese CUD no tiene vencimiento. Y Sturzenegger lo publicó como si hubiese sido una resolución de ellos. ¿Pero entendés? Es todo un desmadre que se te meten en cada... Se te meten en tu organismo. Sin estar intervenido, te intervienen“.

En la misma línea que las críticas a la estrategia de romper con Villarruel, Spagnuolo también destaca que es un error echar dirigentes de La Libertad Avanza y de la peor forma: "Otra cosa, falla la política en este Gobierno. A mí Ramiro (Marra) no me cae bien porque nunca se han portado bien conmigo, pero... Pero no estuvo bien lo que hicieron, después se lo limpiaron de un plumazo. No, no, no, no se pagan bien, claramente, no se pagan bien las cosas". ¿Quién fue la que orquestó la salida de Marra de LLA? Karina Milei.