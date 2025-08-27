El gobierno intenta hacer control de daños mientras las encuestas dicen que el escándalo de corrupción que desataron los audios de Diego Spagnuolo los afecta en los números. Ese control de daños, sin embargo, se complejiza cada vez más por la escalada en la interna entre las distintas tribus oficialistas. El espacio de Santiago Caputo, que lidera las Fuerzas del Cielo, celebra en silencio que los Menem --que los humillaron durante el cierre de listas-- sean ahora los perjudicados y, para diferenciarse y mostrar algo de gestión, adelantan que van a realizar una auditoría "al hueso" en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Quieren que la agencia deje de funcionar como un organismo descentralizado para que pase a depender del Ministerio de Salud, que controla en las sombras Caputo. En ese caso, ANDIS dejaría de tener "autarquía financiera". Pero hay algo más que los miembros de las Fuerzas del Cielo pretendeen y es que Eduardo "Lule" Menem se eyectado.

Mientras la disputa interna no deja de escalar y la denuncia por corrupción sigue en el centro de la agenda, Milei sigue como si nada pasara. El Presidente solo se limitó a compartir un comunicado de la droguería Suizo Argentina, acusada de pagar las coimas, y este miércoles encabezará a las 14 una caravana en Lomas de Zamora, en el marco de la campaña bonaerense.

En la Rosada dicen no temer que Spagnuolo utilice la figura del arrepentido y declare en contra de Karina y Javier Milei porque en ese caso, explican, debería "entregar" a "su superior jerárquico" y, al tratarse de un organismo descentralizado, "la firma final la tenía él". Por otro lado, aclaran que la SIDE --que maneja Caputo-- no anticipó la operación y frenarla porque "la secretearía de Inteligencia no debe dedicarse a eso". Sin embargo, sospechan que Spagnuolo fue grabado, al parecer, "por una persona en un contexto de intimidad", y aclaran que "si lo grabaron de forma ilegal es problema de Spagnuolo".

Las tensiones al interior del triángulo de hierro, lejos de estar resueltas, no dejan de aumentar. El sector de Karina Milei había triunfado en el cierre de listas. Los Menem y Sebastián Pareja pusieron a todos sus candidatos y los grandes perjudicados fueron los integrantes de las Fuerzas del Cielo. Ninguno de los "pibes" de la patrulla digital referenciados en el asesor presidencial pudo integrar una lista por más que intentaron pisar el territorio y ejercer presión hasta último momento. De hecho, se habló de reuniones que el Gordo Dan y otros jóvenes libertarios tuvieron con el propio Javier Milei que no lograron surtir efecto porque Karina y los Menem les bajaron el pulgar. Ellos no fueron parte del armado en la Ciudad y tampoco del bonaerense.

Desde las Fuerzas del Cielo estaban molestos y mascullaban bronca. Se quejaban de los Menem y de los cierres que ellos habían hecho en las provincias que, analizaban, "hicieron enojar a los gobernadores" y complicaron las votaciones en el Congreso de la Nación. Decían, incluso los trolls más influyentes del espacio, que los primos Menem y Pareja llenaron las listas a candidatos de "la casta", y que no incorporar a los jóvenes "de pura cepa libertaria" iba a desmotivar a los seguidores más fieles de Milei. No los escucharon.

Hoy el escenario dio un giro inesperado. Después de las filtraciones que se conocieron de Diego Spagnuolo, los Menem, que estaban gozando de un momento de triunfo después de humillar a las Fuerzas del Cielo, pasaron a ser los humillados. Se los acusa de corruptos y tuvieron que salir a dar la cara en público.

Martín Menem dio este lunes una entrevista en la que repitió ocho veces que ponía "las manos en el fuego por Karina y Lule Menem", y dijo que sentía que sus detractores tenían "un embarazo psicológico de los Menem". Cuando le consultaron si creía que las filtraciones de los audios de Spagnuolo podrían tener que ver con las internas en La Libertad Avanza, visiblemente nervioso hizo una pausa, tomó un trago de agua, y disparó: "El cierre de listas fue muy complejo".

El titular de la Cámara baja tenía otra entrevista ese mismo día a la noche y la canceló. Del otro lado de la interna no faltaron las burlas: "Pobrecitos los Menem", se reían. Otros, en tono irónico, sumaban: "Sabemos que Karina no es culpable y Lule dijo que tampoco, ¿no?. ¿Cuántos RT tuvo su tweet?", se burlaban. Por último, cerca de las Fuerzas del Cielo decían: "El Presidente dijo que cualquier funcionario que haga algo que no esté bien va a ser ejecutado. Nosotros somos los primeros queremos que se esclarezca este asunto". El mensaje tenía un destinatario: Lule.

En medio del escándalo, las cuentas de los influencers de las Fuerzas del Cielo no escribieron nada sobre las coimas. Este martes, en tanto, las redes libertarias se revolucionaron porque una cuenta falsa denominada @Praetorleón, que criticaba todo el tiempo a las Fuerzas del Cielo, les decía "las nenas del cielo", y destrozaba a Santiago Caputo, cometió un error y publicó un mensaje que decía: "Ya hubo un comunicado oficial de Lule Menem y ya estuve en América ayer a la mañana. Por problemas de agenda no pude estar anoche en lo de Majul. Hoy sí estaré ahí a partir de las 20. Saludos". Esa cuenta falsa, según rumorean algunos en Balcarce 50, pertenece a Sharif Menem, sobrino de Martín y Lule, y el referente de la "juventud" que sí le cae bien a Karina.