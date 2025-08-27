El cine moderno vuelve a dirigir su mirada hacia el legado literario de William Shakespeare con "Hamnet", el último proyecto de la galardonada directora Chloé Zhao. Adaptada de la aclamada novela de Maggie O'Farrell, la película explora un aspecto poco conocido pero fundamental en la vida del famoso dramaturgo: la pérdida de su único hijo, Hamnet, y cómo esta tragedia familiar se convirtió en una de las bases emocionales para crear su obra maestra, "Hamlet". En un papel sentido y profundo, Paul Mescal interpreta a Shakespeare, mientras que Jessie Buckley da vida a su esposa, Agnes, un personaje crucial en esta narrativa de amor y duelo.

Chloé Zhao y su enfoque en el legado literario

Chloé Zhao, quien ya demostró un estilo visual y narrativo distintivo en Nomadland, busca capturar en "Hamnet" la esencia de una tragedia íntima que trasciende el dolor. La película explora cómo Shakespeare, interpretado por el nominado al Oscar Paul Mescal, enfrenta la pérdida de Hamnet y la transforma en un poderoso motor creativo. El guion, coescrito por la propia Maggie O'Farrell, pretende reflejar cómo el vacío emocional puede inspirar una de las obras más influyentes de todos los tiempos.

Junto a Buckley en el papel de Agnes, la película también cuenta con actuaciones destacadas de Emily Watson y Joe Alwyn. Esta adaptación se perfila como una conexión estética poderosa que aborda el duelo desde una perspectiva tanto poética como emocional.

Expectativas y fecha de estreno mundial

Se anticipa que el estreno mundial de "Hamnet" tendrá lugar en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde se espera que la película atraiga tanto a críticos como al público general. Las expectativas por presenciar esta narrativa única de Zhao son elevadas, especialmente tras sus numerosos éxitos en la industria cinematográfica internacional. Además, la cinta se estrenará en salas selectas de Estados Unidos durante el fin de semana del Día de Acción de Gracias, antes de expandirse a nivel global.

Reinterpretando la historia detrás de Hamlet

El potencial de "Hamnet" reside en su capacidad para iluminar aspectos emocionales y a menudo olvidados de la historia conocida. Los productores, entre ellos Steven Spielberg, han optado por centrar la producción en una mezcla única de intimidad y espectacularidad visual. La película no solo promete exploraciones estéticas, sino que también pretende ofrecer una nueva perspectiva sobre la inspiración de Shakespeare para escribir Hamlet.

A través de su poética narrativa visual, Zhao aspira a llevar a los espectadores al corazón de una historia que, aunque profundamente personal, mantiene una relevancia cultural significativa. Basada en detalles históricos e interpretativos, "Hamnet" busca reivindicar los orígenes de una tragedia que, más de cuatro siglos después, sigue resonando en el teatro y más allá.

