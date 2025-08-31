Mientras las nuevas derechas ganan terreno en Argentina y el mundo, arrasan con una trayectoria argentina clave: la de un desarrollo científico y productivo soberano. En medio de esta vorágine, miles de pequeñas y medianas empresas —las históricas PyMEs argentinas— quedaron desamparadas.

Mientras la ciencia pública pasó a ser el tema del momento, en medio de la lucha contra el desfinanciamiento y la popularización en redes sociales del “Streaming” del CONICET en el cañón submarino de Mar del Plata, las PyMEs que valorizan ese conocimiento generado localmente y permiten su llegada a las personas quedaron en las sombras de un fantasma neoliberal que amenaza con reinstalarse. Sobre todo las PyMEs del sector biotecnológico y de la salud, unas de las que más apuestan por la innovación tecnológica local en pos de soluciones adaptadas al territorio.

A diferencia de diversas empresas multinacionales que desde los años '90 se expandieron localmente con espalda financiera y poder geopolítico en un mundo tendiente a la globalización, las PyMEs argentinas han sido tradicionalmente valoradas por su capacidad de generar empleo, innovación, arraigo local, adaptación ante contextos cambiantes, y un fuerte compromiso con el desarrollo nacional.

Pero sobre todo, por generar capacidades y tecnologías que queden en nuestro territorio, y no dólares que se fugan a los bolsillos en las casas matrices. Esto no es sólo una percepción: según datos del Centro de Estudios en Comunicación Aplicada de la Universidad Austral y de la CEPAL, las PyMEs representan el 99% de las empresas argentinas y pisan fuerte en su capacidad de absorción de empleo calificado en el país.

Asimismo, según un informe de Fundar sobre demografía empresarial (2021), aquellos municipios con mayor cantidad de establecimientos productivos por habitante son los que presentan menores cantidades de hogares con necesidades básicas insatisfechas.

La amenaza

El problema es que la historia amenaza con repetirse. Como en los 90, cuando miles de PyMEs no lograron sobrevivir a la apertura indiscriminada a las importaciones bajo el lema de “hacer grande al país”, hoy asistimos a una versión recargada de aquel modelo.

Un modelo político-económico que, además de dinamitar las herramientas estatales de promoción a la ciencia y a la industria, incentiva un cambio cultural hacia el individualismo extremo y el “sálvese quien pueda”.

El ideario libertario de ultraliberalismo y negacionismo estatal sólo favorece a los grandes sectores concentrados de la economía, dejando sin salvavidas a aquellas empresas dinámicas con potencial de diversificación económica.

Pero la amenaza no es sólo local. En el plano internacional, el escenario también se ha vuelto hostil. A la escalada en la financiarización de la economía y las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, se suma un fenómeno que el economista griego Yanis Varoufakis describe como el surgimiento de un nuevo régimen económico: el tecnofeudalismo.

En él, grandes plataformas globales no compiten en mercados abiertos como en el capitalismo tradicional, sino que operan como “señores feudales” en pleno siglo XXI. Controlan el acceso, los datos, el acceso a financiamiento, los vínculos y condiciones laborales y hasta la visibilidad de empresas, usuarios e incluso Estados. Y facturan por todo ello. El resultado: una estructura de poder altamente concentrada, que refuerza la dependencia tecnológica, socava la soberanía y la capacidad de gobernanza, promueve la fuga de capitales, y captura el conocimiento en manos de unos pocos.

La biotecnología

En este escenario desigual, cabe preguntarse: ¿qué lugar queda para las PyMEs argentinas, y en particular para aquellas del sector biotecnológico? Lejos de la lógica especulativa que domina los mercados globales y las grandes empresas, las PyMEs se esfuerzan por construir otro modelo: cooperan, se articulan virtuosamente con el sistema científico-tecnológico público y apuestan al desarrollo de soluciones para problemáticas locales. Son las que apuestan, invierten y arriesgan.

Según datos del Primer Censo de Empresas Biotecnológicas llevado a cabo en el 2023, Argentina cuenta con 340 empresas biotecnológicas - de las cuales un 43% son PyMEs -, y que en 2022 generaron ventas por 1.323 millones de dólares, exportaciones 216 millones de dólares y alcanzaron 19.821 puestos de trabajo.

Esto resulta clave teniendo en cuenta la incertidumbre y riesgo económico asociado al desarrollo de este tipo de productos con tecnologías disruptivas y con alto valor agregado. Específicamente en el sector salud, esto incluye medicamentos para enfermedades crónicas y desatendidas y vacunas, permitiendo generar capacidades tecno-productivas locales y reducir la dependencia de exportaciones.

Pero el contexto actual las asfixia: se desmantelan políticas públicas científico-tecnológicas e industriales, se desatienden las compras del Estado como herramienta de promoción del acceso a la salud y como incentivo de desarrollo del sector, y se desarticulan redes que otrora mostraron todo su potencial.

La destrucción de capacidades sanitarias en el país va de la mano de ésto. Basta ver el conflicto en el Hospital Garrahan, el retiro de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuestionamientos del Gobierno Nacional al rol de la ANMAT, y la desregulación de la importación de medicamentos y vacunas.

Capacidades

En definitiva, lo que se pierde no son solo capacidades productivas, regulatorias y de generación de empleo calificado, que además requieren de décadas de construcción y despliegue, sino autonomía sanitaria y capacidad de respuesta frente a emergencias sanitarias. El caso de la ANMAT es ilustrativo de esto: las capacidades desarrolladas al interior de la agencia regulatoria nacional reconocida como de alta performance a nivel mundial, permitió dar un sello de calidad a los productos biofarmacéuticos producidos localmente para exportación.

La pandemia de la covid-19 dejó una lección que parece olvidada. En tiempo récord, bajo una inédita coordinación público-privada, PyMEs argentinas del sector salud trabajaron codo a codo con el sistema público para desarrollar y adaptar productos sanitarios en un contexto de alta demanda mundial.

Desde los reconocidos “barbijos del CONICET”, hasta la producción de respiradores en Córdoba o el desarrollo de test diagnósticos, como el caso del NEOKIT. A ésto se suma la primera vacuna enteramente desarrollada en Argentina, con capacidad de adaptabilidad a variantes locales del virus, y que recibió la aprobación de ANMAT a finales de 2023: “ARVAC-Cecilia Grierson”. Ésta vacuna significó un hito nacional en materia de vinculación público-privada al servicio de las necesidades nacionales, sustentada en las capacidades tecno-productivas de una mediana empresa biofarmacéutica que apuesta al desarrollo nacional. Sin embargo, hoy se comercializa únicamente en el ámbito privado: el Estado nacional decidió no adquirirla para el suministro público y gratuito de vacunas.

En este contexto adverso, de liberalización económica, nacionalismos egoístas y alta concentración de la riqueza, las PyMEs argentinas en el área de la salud continúan apostando por la generación de valor estratégico.

No solo desarrollan productos y servicios sanitarios adaptados a las necesidades locales —algo fundamental en un país con brechas estructurales—, sino que también sostienen empleo calificado, promueven la innovación nacional y ofrecen potencial de exportación de tecnologías con sello argentino.

Desafíos

Aunque aún queda camino por andar respecto a la formalización del empleo en las PyMEs y la reducción de la presión tributaria. Por un lado, según el previamente citado informe de Fundar, la informalidad laboral es mayor en pequeñas empresas en comparación con las más grandes.

Esto se asocia a que la mayor generación de excedentes económicos en empresas más productivas favorece salarios más altos. Por otro lado, según una encuesta realizada por Price Waterhouse Coopers (PwC) en el año 2020 a PyMES argentinas, el 75% de las encuestadas manifestó que la presión tributaria es uno de los temas más preocupantes para la sostenibilidad de estas empresas, seguido por el nivel de inflación y la volatilidad del tipo de cambio.

En resumen, en un contexto de individualismo y desprecio al Estado, sin una regulación efectiva ni políticas públicas que nivelen el terreno, las PyMEs pierden no solo cuota de mercado sino también autonomía operativa, crédito asequible y capacidad de innovación independiente frente a los grandes titanes de la industria mundial.

Esto invita a la reflexión: cómo mejorar la capacidad de diálogo entre sectores para repensar la política con significancia local, para insertarse en este nuevo contexto mundial generando valor apropiable localmente.

Defender las PyMEs no es una cuestión de nostalgia ni de ideología: es una apuesta concreta por una matriz productiva inclusiva, soberana y capaz de generar divisas sin hipotecar el futuro nacional.

*Mg. en Ciencia, Tecnología y Sociedad (UNQ) y Lic. en Biotecnología (UNQ)