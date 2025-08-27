En abril de este año, Talleres debutaba en la Copa Libertadores con la ilusión a flor de piel. Unos meses después, lucha por no descender. Tan complicada es la situación del conjunto cordobés que este miércoles apareció en la práctica el presidente del club, Andrés Fassi, como para calmar los rumores de conflicto con el DT, Carlos Tevez.

Y la cosa no fue nada privada: se dio en medio de una práctica abierta a 300 socios, como para que no faltaran testigos del encuentro. Más tarde, tanto el dirigente como el entrenador hablaron con los medios, aunque por separado.

Fassi, muy cuestionado por los hinchas por su manejo empresarial del club y el presente del equipo, declaró: "Carlos está contento en Talleres y jamás presentó su renuncia. Se quiere quedar en el club mucho tiempo, a largo plazo. Tiene el respaldo suficiente del presidente de Talleres, ni hablar".

Por su parte, Tevez explicó en conferencia de prensa: "Siempre después de los partidos hablo con los futbolistas de las situaciones que tuvimos. Obvio que no fue buena, fue el peor partido desde que estoy, pero en ningún momento se me pasó por la cabeza renunciar".

Y agregó sobre su relación con el dirigente: "No es así que no dejé pasar a Andrés Fassi al vestuario (el sábado durante el 0-3 ante Atlético en Tucumán). Pasó que justo cuando el presidente baja, nosotros tenemos la charla. Él se tenía que ir a tomar el vuelo y es por eso que no entró. Con Andrés tenemos una relación muy muy buena, pero no se mete en ningún momento en mi trabajo, está siempre apoyando a los jugadores, al grupo, y fue eso lo que pasó".