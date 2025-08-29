Rodeado otra vez de un clima de mucha tensión, Newell’s vuelve al Coloso del Parque después de perder un clásico, situación que se repite cada seis meses y que tiene a los hinchas con bronca contenida con la dirigencia. Llega Barracas Central y con la intensión de serenar los ánimos el técnico Cristian Fabbiani se dispone a jugar con dos delanteros, estrategia que muy pocas veces eligió. Es que debutará de titular Darío Benedetto, al tiempo que en el mediocampo vuelve Luca Regiardo. El rival asoma como la sorpresa de la Zona A en las primeras fechas del torneo.

A seis fechas de iniciado el torneo, Newell’s ya está fuera de las posiciones que clasifican a la pelea del título, volvió a perder el clásico con otra actuación lamentable y el crédito que se había ganado Cristian Fabbiani en los hinchas ya se agotó. Por eso se espera para esta noche un clima hostil para los jugadores pero más para el presidente Ignacio Astore, a quien hace dos años que lo reprueban en el estadio y la situación llegó a un límite. Aunque hay dudas sobre la presencia hoy del presidente en la cancha. Si asiste es probable que ingrese con el partido en juego para evitar ser detectado por los hinchas.

En cuanto al equipo, Newell’s necesita ganar para intentar serenar los ánimos de la tribuna. Todavía no ganó de local y viene de una triste actuación ante Central. Fabbiani reconoce la inaceptable propuesta ofrecida en el clásico y se espera que esta noche haga lo que en general se niega a proponer: jugar con dos delanteros. A Benedetto se le abre un lugar en el mediocampo en lugar del uruguayo Martín Fernández. Pero además Fabbiani resigna mantener la línea de cinco atrás con la ausencia por suspensión de Luciano Lollo, suma un volante y ese será Regiardo, quien viene de cumplir dos fechas de sanción por su expulsión ante Central Córdoba. Alejo Tabares, por su parte, vuelve al equipo dado que Angelo Martino fue vendido a CSK de Bulgaria a cambio de 400 mil dólares.

Newell’s tiene 6 puntos en la Zona A y está fuera de la zona de clasificación a los octavos de final. Barracas Central, que viene de igualar con Defensa y Justicia, perdió solo un partido y con 11 unidades es el escolta del líder Estudiantes (12).

Newell's: Espínola; Montero, Noguera, Cuesta, Tabares; Regiardo, Banega, Herrera, Maroni; Benedetto, González. DT: Cristian Fabbiani.

Barracas: Ledesma; Barrios, Jappert, De Martini, Rak; Miloc, Insúa, Tapia, Ruiz; Bruera, Morales. DT: Rubén Darío Insúa.

Arbitro: Hernán Mastrángelo

Cancha: Coloso del Parque

Hora: 19

TV: TNT Sports