Comienza el mes de la primavera y los municipios bonaerenses lo celebran con aniversarios, festividades, exposiciones, música en vivo y competencias deportivas.



Feria del Libro de Escobar

Durante tres jornadas, el público de Escobar y alrededores podrá disfrutar de la presencia de destacados referentes de la literatura, el arte y la cultura argentina, junto a más de treinta editoriales que participarán con sus propuestas. Habrá intervenciones artísticas, charlas, paneles y mesas redondas, radio abierta, exposiciones y talleres. Es la décima edicion de esta fiesta del libro. Los horarios será viernes de 09 a 20hs, sábado y domingo de 12 a 20hs, en la Plaza Lambertuchi, calle Colón y Ameghino. La entrada es libre y gratuita.



Aniversario de Valeria del Mar

Este sábado, la localidad de Valeria del Mar celebra su aniversario número 75 con una caminata guiada que invita a redescubrir los orígenes de esta localidad costera, marcada por la visión pionera de una mujer del territorio. Un recorrido por los sitios históricos que forjaron su identidad y crecimiento. Será el sábado a las 15hs, desde av. Azopardo y av. Espora (Mástil). La actividad tendrá una duracion de dos horas, y será gratuita con inscripción previa a [email protected].

Experiencia Olascoaga

El pueblo de Olascoaga ofrece una oportunidad única para descubrir y disfrutar la riqueza de la localidad con un paseo guiado histórico y cultural, con vehículo propio, que tendrá lugar el sábado. La visita guiada está a cargo de Alejandra Taghon. A las 14:30hs, desde el Palacio Municipal calle Alsina nº 178. El punto de encuentro es la puerta de la Delegación Municipal de Olascoaga. Se trata de una actividad gratuita con inscripción previa.





Aniversario de Castelli

Comenzaron los festejos por el 160º Aniversario de Castelli ayer, con un Encuentro de Payadores para coronar la jornada. La celebracion continuará hoy con un concierto de guitarras a las 20hs en el Cine Teatro Avenida, y el sábado con un asado popular en La California y, a partir de las 22hs, una vigilia por los 160 años con espectáculo en vivo en el Teatro Avenida. El domingo será el último día de festejos, que comenzará a las 10:30hs con el acto oficial y desfile, además de la presentación de artistas locales y una feria de emprendedores. Una celebración para todos los castellenses.

Feria de Vinos de Coronel Suárez

Con más de 300 etiquetas y la participación de propietarios de bodegas, enólogos, sommeliers y personajes del mundo del vino, llega la 15° Feria de Vinos de Coronel Suárez. Será viernes y sábado, de 18:30 a 22:30hs, en la Sociedad Rural de Coronel Suárez. Las entradas pueden adquirirse en la web de la Municipalidad.



Festival Audiovisual Pila

Llega la cuarta edicion del Festival Audiovisual Pila (FAP), que este año se dividirá en Competencia Nacional Argentina y Competencia Internacional, ambas de cortometrajes de todos los géneros. Comenzó ayer y continuará hasta el domingo, con producciones nacionales y con especial atencion en la Provincia de Buenos Aires. En diferentes horarios, en el Cine Teatro Pila Padre Adolfo Anastasio. La programación completa puede consultarse en la web oficial del evento.

Peatonal Criolla

Este domingo, el tradicional paseo “Del Riel” de Coronel Suárez será una vez más escenario de la 5° edición de la Peatonal Criolla, un evento que revaloriza las raíces culturales de la comunidad, el trabajo de las instituciones y el talento de los artistas locales. La jornada contará con la realización de un nuevo Campeonato del Mejor Asador Suarense, que convoca a instituciones de todo el distrito en un verdadero encuentro popular. A las 08hs se encenderá el fuego para asadores.

Concierto de Música Clásica

El Salón Gaetani del Palacio Municipal de San Vicente recibirá un concierto de música clásica este domingo a las 17hs, con entrada libre y gratuita. Estará a cargo del conjunto Eterna Ensamble. La entrada es libre y gratuita.



Las Glorias del TC

Este viernes y sábado, la localidad de Veinticinco de Mayo alberga el evento "Las glorias del TC", una propuesta que reúne autos históricos del turismo carretera. El viernes, en la Plaza Mitre, habrá exposición estática con la presentación de más de noventa autos; entrega de presentes en el Salón Blanco Municipal. El sábado, exhibición dinámica de autos en el acceso a 25 de Mayo (Ruta 51 y Ruta 46). Las entradas son aranceladas, a beneficio del Hospital Unzué. La programación completa puede consultarse en la web oficial del Municipio.

Media Maratón de Quequén

La Biblioteca Popular Quequén reúne a corredores de toda la región en un evento desafiante y emocionante. La carrera contempla dos modalidades de competencia: 21K o Media Maratón, para corredores experimentados que buscan desafiar sus límites en un circuito exigente y 5K, carrera ideal para quienes deseen participar en una distancia más corta pero igualmente competitiva. Con inscripción de 20.000 pesos (21K) y 5000 pesos (5K), lo que vuelve al evento más accesible a la comunidad local.

Campeonato de Duatlones

Trenque Lauquen da lugar a la tercera fecha de la segunda edición del Campeonato de Duatlones. La competencia de ciclismo y pedestrismo contempla 3K para pedestristas, 20K para ciclistas, y nuevamente 3K para pedestristas. La actividad es arancelada, y la inscripción se completa llenando el formulario de la web. Será el domingo a las 11hs desde el Polideportivo Municipal.

San Martín Lee

Desde ayer, los talleres literarios, lecturas, presentaciones de libros, espectáculos, intervenciones y charlas son los protagonistas de la primera edición de la Feria del Libro San Martín Lee 2025. Hasta el domingo, de 09 a 20hs, en la Plaza Central (Int. Campos y Belgrano). La entrada es libre y gratuita.

