Ayer sábado hubo una movilización a Plaza de Mayo contra el genocidio en la Franja de Gaza y el alineamiento del gobierno argentino con Israel, como parte de una jornada nacional de lucha impulsada por el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. La jornada fue partea de una serie de manifestaciones a nivel mundial, acompañando la partida hacia Gaza -el 31 de agosto- de una flotilla humanitaria que intentará quebrar el bloqueo israelí. La movilización fue reprimida por la policía en varias ocasiones y en la esquina de Callao y Corrientes y detuvo a Fernando Iglesias, miembro fundador de Hijos y militante del Espacio por la Memoria de Pompeya, trasladado a una dependencia policial y liberado horas más tarde. Otra persona fue hospitalizada en el Hospital Ramos Mejía por los golpes de los policías

En diálogo con Página/12, Fernando Romanazzo --director del documental sobre Palestina Yallah Yallah—relató cómo se desató la represión: “En Plaza Congreso estaba todo tranquilo, se fue juntando la gente de organizaciones políticas e independiente y empezamos a caminar por Callao hacia Corrientes; algunos íbamos cuidando que nadie se pase de los dos carriles que nos tenían asignados para poder transitar por la calle, hasta que pasó una columna de policías motorizados y le quitaron una bandera a la Agrupación de Madres de Plaza de Mayo y la tiraron al suelo. Una compañera quiso agarrarla y la empujaron: hubo una escaramuza. Más adelante, en una esquina, la propia policía cortó el tránsito. Ahí, de nuevo empujones, gente tirada en el piso a la que les pegaron. También atacaron a la prensa cuando querían filmar. Ahí se llevaron detenido a Fernando Iglesias. Fuimos a pedir que lo liberen y empezaron a repartirnos palazos; yo escuché dos balazos de goma. En medio de mucha tensión, empezaron a meterse en la marcha buscando llevarse a más gente empujaban a cualquiera hasta familias con niños a quien se les cruce por el camino, cuándo llegamos a la Plaza de Mayo estábamos rodeados de mucha policía. Fue una marcha totalmente pacífica. Pero reprimieron e hirieron a varios compañeros”.

Entre los participantes estuvieron organizaciones de la comunidad árabe y judía como la Federación de Entidades Argentino Palestinas, la Asociación Cultural Siria y Judíes por Palestina. Además desfilaron entre las centenares de personas, CTA y Ademys, centros de estudiantes (Artes Visuales de la UNA y Cefyl), la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el colectivo transfeminista Sandías, la Campaña Fuera Mekorot, Autoconvocados por Palestina, Estudiantes por Palestina, Cine por Palestina, organizaciones piqueteras y partidos de izquierda.