Boca venció 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata y se acomodó mucho mejor en el campeonato, aunque una vez más no brilló, ni estableció una superioridad muy marcada sobre su rival. Ganó bien y punto. Los goles llegaron por vía aérea: Di Lollo en el primer tiempo y Battaglia en el segundo.

La mala noticia para el equipo de Russo es que se lesionó Marchesín. No se sabe todavía cuánto tiempo demandará la recuperación. La ventaja es que la semana que viene no hay fútbol por la fecha FIFA, y contra Rosario Central Boca jugará dentro de dos domingos.

En las cuatro primeras fechas de este campeonato Boca había conseguido tres puntos y navegaba en el fondo de la tabla. Había metido dos goles y recibido tres. Y en las formaciones titulares Miguel Angel Russo había utilizado a 18 jugadores.

En las tres últimas fechas Boca consiguió nueve puntos, metió siete goles y no recibió ninguno. En las formaciones titulares la única variante en estos tres partidos fue la entrada de Ayrton Costa por el lesionado Pellegrino.

La clave de este gran cambio hay que buscarla en el partido contra Independiente Rivadavia, en Mendoza, con un triunfo que generó desahogo, levantó el ánimo y presagió la llegada de vientos más favorables. Después de los mendocinos le ganó a Banfield y ahora a Aldosivi, ¿Boca se convirtió de golpe en un gran equipo? Claramente, no. Mejoró, levantó, se animó más, generó poquitos momentos de juego asociado y supo capitalizar las ventajas que le dieron sus últimos adversarios.

Aldosivi, por ejemplo, se mostró aplicado en la marca, pero no generó casi nada ofensivamente y fue endeble en el juego aéreo. Los dos goles de Boca llegaron de cabeza: en el primero Palacios barrió como un lateral la salida de un volante rival, tiró el centro como un volante creativo y Di Lollo (que se había quedado en el área por un córner anterior) cabeceó como un centrodelantero. El otro gol se dio con una fórmula conocida: córner de Paredes, frentazo de Battaglia, sin marca. El primer gol fue sobre el final de la primera etapa; el segundo, casi en el cierre del partido. En el medio Aldosivi arrimó un poco, tuvo una chance, remate de Sarrago que desvió Marchesín y nada más.

El equipo marplatense, que en este torneo apenas sumó tres puntos sobre 21, jugó este partido con mucha vocación para tapar a los volantes de Boca (gran despliegue de los dos García, Bochi y Leiva) pero no tuvo nada de imaginación cuando el marcador en contra lo obligaba a ir a buscar. Si en algún momento dio la sensación de que podía provocar situaciones peligrosas, fue más que nada porque Boca se empezó a meter muy atrás para especular con el contraataque.

Jugaron correctamente Di Lollo y Barinaga, el uruguayo Cavani volvió a mostrar su jerarquía, pero lejos del área. Paredes metió un par de pases de su sello y Battaglia ganó bien de cabeza en el segundo gol. Con eso le alcanzó a Boca para volver contento de la Ciudad Feliz.



