Deportivo Riestra derrotó 1 a 0 a Talleres en Córdoba, logró su primer triunfo como visitante en el torneo y sumó una línea más a una campaña inmejorable que lo ubica segundo en la zona B con 13 puntos y entrando por ahora a la Copa Sudamericana del año venidero. Talleres es todo lo opuesto: lleva cinco partidos consecutivos sin marcar goles y comparte el penúltimo puesto de la tabla anual con Aldosivi. Por lo que la continuidad de Carlos Tevez al frente de la dirección técnica albiazul será tema de discusión en los próximos días.

Un potente remate desde fuera del área de Goitía que se metió junto al poste derecho a los treinta minutos del segundo tiempo volcó el resultado a favor de Riestra que no se apartó un paso de su libreto habitual de orden y espera con línea de cinco en el fondo y todo el equipo parado por detrás de la línea de la pelota. Talleres llevó la iniciativa toda la tarde. Pero lo hizo sin claridad y con un nerviosismo creciente en al cancha y en las tribunas a medida que iban pasando los minutos y no podía perforar la pared defensiva de los visitantes.

El arquero Arce fue un obstáculo insalvable las pocas veces que los cordobeses pudieron generar alguna llegada clara. En el cuarto de hora final, Tevez mandó al terreno a Nahuel Bustos para armar una doble punta de lanza con Girotti. Pero no hubo manera. Riestra aguantó todo, aprovechó una oportunidad y se llevó una gran victoria.

TALLERES 0

G. Herrera

Catalán

S. Fernández

Palomino

Schott

Ortigoza

Galarza

Navarro

Botta

Girotti

Depietri

DT: Tevez

RIESTRA

Arce

Sansotre

Miño

Paz

Randazzo

P. Ramirez

Celiz

Monje

Alonso

J. Herrera

A.Díaz

DT: Benitez

Estadio: M. Kempes (Córdoba)

Arbitro: Bryan Ferreyra

Gol: 75m Goitía (R)

Cambios: 45m Goitía por Monje (R), 58m Baez por Navarro (T) y Alastra por Schott (T), 65 M. Ramirez por Alonso (R) y Benegas por Herrera (R), 80m Bustos por Palomino (T), 81m Bracamonte por A. Díaz (T) y 90m Barbieri por Sansotre (R)