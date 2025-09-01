La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este lunes que el Gobierno denunció a "personas ligadas a servicios de inteligencia rusos" por la filtración de audios grabados en Casa Rosada y sugirió que también podría haber "incidencia de Venezuela".

En una entrevista radial, Bullrich calificó la grabación en la Casa Rosada como "algo inédito e increíble" en el país.

"Siempre se ha hablado de operaciones de inteligencia, pero ahora grabar en la misma sede del Poder Ejecutivo es algo que nos pone en una situación de indefensión", planteó.

En ese sentido, prometió "trabajar a fondo para saber cómo se ha realizado esta impresionante maniobra de inteligencia que es grabar a una funcionaria y decirle que le van a devolver esa grabación en pedacitos, como si fuese una serie".

Al igual que el resto de los funcionarios que rodean a Milei, la ministra evitó referirse al contenido de los audios y se dedicó, en cambio, a señalar a posibles responsables de la filtración.

"Denunciamos a personas ligadas a servicios de inteligencia rusos. Sabíamos que podría haber incidencia de Venezuela", manifestó. No obstante, también dijo que la grabación "la pudo hacer cualquier persona".

Este lunes, también en un intento por desviar el foco del contenido de los audios, el Ministerio de Seguridad a cargo de Bullrich pidió allanar a los periodistas Mauro Federico y Fabián Doma, por publicar las filtraciones de Spagnuolo y Karina Milei, y al periodista Jorge Rial, por difundirlas.

"No podemos ser ingenuos, nos quieren mover la economía, hacer subir el precio del dolar, todo es contra el gobierno. Nos tiran piedras en cada acto que vamos, ahora nos tiras audios grabados en la propia casa de gobierno", argumentó la ministra, quien dijo además que se toman estrictas medidas de seguridad en el Ejecutivo para evitar filtraciones, al confirmar que "en las reuniones de gabinete ningún funcionario entra con el teléfono".

Finalmente, prometió una dura respuesta del Gobierno, que este lunes consiguió una medida cautelar para frenar la difusión de nuevos audios relacionados con la supuesta trama de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). "La verdad no se defiende sola. Vamos a defender la verdad a muerte", concluyó.