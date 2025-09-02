La dirigencia de Newell’s quedó atrapada en la propia crisis institucional que construyó en los últimos años e intentará llegar a diciembre con Cristian Fabbiani en el banco de suplentes. El entrenador mostró disposición a irse después de la caída ante Barracas Central pero la directiva rojinegra ratificó su continuidad sin objeciones. “No hay más margen, ya tuvimos cinco entrenadores en un año”, asumió un colaborador al presidente Ignacio Astore. De igual modo, el crédito para el cuerpo técnico leproso se extiende solo hasta el miércoles 17, cuando el primer equipo dispute con Belgrano los cuartos de final de Copa Argentina, a la postre el único atractivo que conserva alguna ilusión en el parque Independencia.

Fabbiani quedó debilitado luego del partido del viernes. No solo por la derrota y la muy mala actuación del equipo sino porque se le agotó la empatía con el hincha y todo el estadio reprobó a jugadores y técnico por igual. Casi abatido, luego del partido hizo saber su disposición a dar un paso al costado si la dirigencia lo creía necesario. Por el contrario, recibió un respaldo enfático. “El objetivo es llegar a fin de año con Cristian (Fabbiani). Y si no renuncia así será, no tenemos más margen para buscar un entrenador a tan poco tiempo de dejar el club”, explicó un colaborador de Astore en relación a la elecciones de diciembre que tendrán lugar en la institución.

La crisis en Newell’s no para de crecer por la desidia de sus autoridades y porque ya bajó el efecto motivador que impuso Fabbiani a su llegada. "El poder no es para giles", decía la bandera que colgó el viernes en el Coloso la barra en claro mensaje para el presidente.

De igual forma el futuro de Fabbiani en Newell’s está sujeto a los resultados, principalmente a lo que suceda en el compromiso con Belgrano por los cuartos de final de Copa Argentina. La muy mala campaña en el torneo Clausura (un partido ganado sobre siete jugados) expone a Fabbiani a encontrar en Copa Argentina protagonismo para sostenerse en el cargo.

Aunque el técnico tendrá un examen previo el viernes 12, cuando el equipo reciba a Atlético Tucumán por la 8º fecha del Clausura. Una nueva derrota dejará muy debilitado el entrenador, más allá que la directiva lo mantendrá en el cargo. “Si Fabbiani renuncia será muy difícil encontrar un técnico que no sea de la casa”, acotó el colaborador de la directiva.

El plantel retomó los entrenamientos ayer en Bella Vista. La única ausencia fue la de Juan Espínola, convocado por Gustavo Alfaro a la selección de Paraguay para jugar la próxima fecha de Eliminatorias. El arquero leproso jugará el jueves ante Ecuador y el martes que viene ante Perú. Pero de cara el encuentro con los tucumanos la atención está puesta en Luciano Herrera, quien por lesión muscular no jugó la última fecha. El ex Defensa y Justicia tiene por delante diez días más de recuperación y buscará volver en la próxima fecha. Fabbiani, además, tendrá tiempo para evaluar otras variantes debido al muy bajo nivel de algunos jugadores.