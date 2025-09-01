Pese a no ser candidatos, el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof se pusieron como cabeza de las campañas de La Libertad Avanza y Fuerza Patria en la provincia de cara a las elecciones del 7 de septiembre, una será prueba de fuego para ambos. En la última semana de campaña, los dos pondrán toda la artillería en el conurbano.



Las secciones Primera, Tercera y Octava son las que miran ambos espacios detenidamente, dado que entre las tres concentran más de 10,7 millones de electores y pusieron a personajes de peso a pelear esos lugares como los intendentes Diego Valenzuela, Mayra Mendoza, Mariano Cascallares, Mario Ishii, el ministro Gabriel Katopodis o la vicegobernadora Verónica Magario. Ahora, presidente y gobernador encaran el sprint final.

Según los números que manejan en ambos campamentos, en la Primera habría una leve ventaja de los libertarios, que el peronismo logró acortar en los últimos días. En La Plata los dos hablan de un “empate técnico” con mínima diferencia entre los espacios y que puede terminar de definirse en las últimas horas. En la Tercera, histórico bastión del peronismo, en Fuerza Patria señalan estar entre 10 y 15 puntos arriba, aunque aclaran que eso depende “de qué se mide” en cada sondeo. En La Libertad Avanza reconocen que no habrá victoria violeta en esa región del conurbano sur, pero entienden que acortar la distancia ya será bien considerado.

Por caso, el Presidente cerrará con un acto en el Club Villa Ángela de Moreno, populoso distrito de la Primera sección a cargo de la intendenta peronista Mariel Fernández, donde estará acompañado por su candidato a senador en esa región, el intendente Valenzuela, además del presidente de La Libertad Avanza en la provincia, Sebastián Pareja, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en foco por un presunto entramado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Será el segundo acto que encare el mandatario nacional en el conurbano tras haber pasado por Lomas de Zamora, donde no completó la caravana. Antes, ya había pasado por La Plata y por Junín.

Sobre los incidentes, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, consideró que hubo un intento deliberado de generar confrontación. "Nada justifica la violencia, pero fue una provocación para tapar los audios de corrupción que el gobierno debe explicar. Sabían que no iban a ser bienvenidos en ese lugar", dijo al programa Uno Tres Cinco.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, aseguró este lunes que “permanentemente hay diálogos en materia de seguridad o cuando hay cualquier tipo de evento o de visita, eso es de rutina; nosotros vamos a seguir colaborando cada vez que nos pidan el gobierno nacional, las fuerzas federales, la Casa Militar, con lo que corresponde a las fuerzas de la provincia de Buenos Aires”.

Javier Milei durante su última visita al conurbano.

Kicillof concentra el cierre en Primera y Tercera

El gobernador Kicillof también tendrá actividades de cierre que incluirán pequeñas caravanas por La Plata y distritos del conurbano, aunque se descartó que vaya a darse una “foto de familia” con todos los candidatos juntos.

Con todo, Buenos Aires/12 pudo confirmar que este martes el gobernador se mostrará con el líder del Frente Renovador y excandidato presidencial Sergio Massa. Será en San Martín, en el marco de una actividad de cierre en la Primera que el exministro de Economía "acompará, sin protagonizar", según señalaron desde su entorno.

Este lunes fue parte de un plenario del Movimiento Evita en Florencio Varela, distrito de la Tercera donde estuvo acompañado por el dirigente de ese espacio, Emilio Pérsico, entre otros. Para el martes, la agenda se muda a la zona norte de la Primera, con actividades en los distritos PRO-libertarios de Vicente López y Tres de Febrero, para cerrar con una actividad por el Día de la Industria en San Martín, distrito peronista y cuna del candidato Katopodis, con quien también es probable que pase por Tigre.

“El balance de campaña me parece muy positivo. Fue una campaña muy territorial. El gobernador, más allá de que cada uno de los candidatos estuvieron muy activos, estuvo con la campaña al hombro, participando en actividades en todas las secciones electorales, estuvo permanentemente haciendo recorridos. En los últimos 30 días el gobernador había estado en 45 municipios”, destacó Bianco.

Tras resaltar que hubo fotos con dirigentes de otras tribus de Fuerza Patria como Juan Grabois o Malena Galmarini, subrayó que “la gente la sintió cercana, facilitada por la lejanía y por la falta de empatía del gobierno nacional, se hace todo muy obvio y muy evidente, cuando el gobernador permanentemente está recorriendo la provincia sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problema”.

Mientras tanto, el PJ bonaerense comenzó la semana con una serie de actividades bien focalizadas al cumplirse tres años del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, como conversatorios, presentación de un libro, concentración de juventudes y el cierre con una caravana hasta San José 1111, el domicilio de la expresidenta donde cumple el arresto domiciliario.