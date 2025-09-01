En medio de la peor crisis desde que asumió la gestión, a días de la elección en la provincia de Buenos Aires, y luego del intento desesperado por censurar en la prensa la circulación de los audios de las coimas, Javier Milei se subirá al avión presidencial el miércoles por la noche rumbo a Estados Unidos. Será la undécima gira presidencial por el país del Norte. Y no será para tener una reunión bilateral con el presidente norteamericano, Donald Trump --las negociaciones para lograr ese objetivo están estancadas--, ni con ningún otro funcionario, sino para participar de reuniones con empresarios y, según un flyer que compartió la propia Fátima Flórez, para ir a ver a su exnovia a un show que dará este fin de semana en Las Vegas. Su hermana --señalada en las filtraciones por llevarse "el tres por ciento" de las compras de medicamentos en discapacidad-- no sería parte de la comitiva. El mandatario sí estará acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Cuesta abajo

El fin de semana fue duro para la Casa Rosada. Sobre todo para el sector que lidera la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, puesta en la mira de la justicia y de toda la sociedad por el escándalo de las coimas, al igual que sus aliados más cercanos, los primos Martín y Eduardo Menem, a quienes se les factura la derrota en Corrientes. Allí, el candidato a gobernador de LLA, Lisandro Almirón, quedó cómodo en el cuarto puesto con menos de diez puntos. El magro resultado volvió a dejar expuesta la estrategia electoral del "purismo" violeta que ambos diagramaron en varias provincias.

Guillermo Francos fue el primero que abrió el paraguas después de la derrota. El jefe de Gabinete intentó bajarle el precio al asunto y dijo que desde la Rosada ya sabían que Almirón "no tenía chances". "Lo de Corrientes para nosotros era una elección esperada, es un partido nuevo", se atajó. También admitió que no se llegó a un acuerdo con el gobernador Gustavo Valdés porque a Karina y a los Menem no les gustaba que el candidato seleccionado por Valdés haya sido su hermano.

“Desde nuestro punto de vista no era razonable que salga un Valdés y entrara otro Valdés. Ese fue el motivo fundamental por el que no hubo acuerdo”, ahondó Francos. La aventura de ir por separado no solo dejó a LLA enfrentada con el gobernador --lo que se vio y verá reflejado en el Congreso Nacional-- y en el cuarto puesto en las elecciones locales, sino que, además, solo les permitirá ingresar un diputado provincial. “Es un partido prácticamente debutante contra una fuerza política tradicional que viene gobernando hace mucho tiempo la provincia”, puntualizó el jefe de gabinete.

Velas prendidas para octubre

“Claramente no esperábamos un resultado impactante porque estaban en juego cargos provinciales y nosotros no tenemos fuerzas competitivas allí. Va a ser distinto va a ser a nivel nacional”, indicó Francos tratando de bajar el precio de la derrota y dejando entender que los resultados tampoco serán buenos para LLA el domingo que viene, cuando los bonaerenses vayan a las urnas. Sin embargo, algunas encuestas que miran en el oficialismo, más allá de lo que declaran en los medios de comunicación, les siguen dando que habrá un empate técnico.

En el oficialismo dicen que prefieren poner el foco de la atención en las elecciones nacionales del 26 de octubre y marcan ese como el objetivo central: tener bloques más robustos desde diciembre de este año para empezar con la segunda etapa de la gestión, que implicaría la aprobación de las "reformas estructurales".

Con respecto a las elecciones del domingo próximo en la provincia que gobierna Axel Kicillof, La Libertad Avanza ya anunció que el cierre de campaña será en el municipio de Moreno, que conduce la intendenta del peronismo, Mariel Fernández. Se tratará de un acto en un lugar cerrado, el club Villa Ángela, y la palabra del mandatario se espera para cerca de las 19.30.

La última vez que Milei estuvo en territorio bonaerense fue en Lomas de Zamora. Allí fue repudiado por los vecinos y tuvo que huir para refugiarse en la Quinta de Olivos. Esta vez, después del acto en Moreno, el Presidente emprenderá su gira --la número once desde que está en la presidencia-- por Estados Unidos.

Fátima espera

Milei no viajará al país del Norte junto a su hermana, que siempre lo acompaña en las aventuras internacionales, sino por Luis Caputo. No verá, sin embargo, a ningún funcionario del gobierno de ese país, sino que tendrá actividades con el sector privado. El 4 de septiembre llegaría a la ciudad de Los Ángeles, California, donde se reunirá con empresarios, y al día siguiente despegará con destino a Las Vegas, Nevada. Allí todavía no tiene actividades confirmadas.

La que sí confirmó una de las actividades presidenciales fue la expareja del presidente, Fátima Flores. La actriz compartió este lunes un flyer del evento que protagonizará en esa ciudad y tituló: "¡Viene Milei!". Desde el gobierno no confirman la participación del mandatario en ese evento, pero sí dicen que están buscando organizarle alguna reunión, que podría ser con empresarios del sector hotelero.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro, miembro de Coalición Cívica-ARI, y quien fue designado el jueves último como presidente de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $Libra, compartió la noticia de que Milei viajará a Las Vegas para ver a Flórez y escribió: “Con tu plata, con la nuestra, con la de todos”.

También lo hizo el diputado Esteban Paulón, del partido socialista. Él consignó: "El fenómeno barrial llegó a Narnia con la nuestra. Javier Milei viaja a Las Vegas para ver a Fátima porque, total, acá no pasa nada". Para finalizar añadió: "Fuera de cualquier broma o chicana. ¿Qué te lleva a hacer un viaje 100 por ciento personal con recursos del Estado en medio de la peor crisis política de tu gobierno que involucra sospechas de coimas de tu hermana, con una situación social delicadísima?".

El Presidente tiene pensado volver de Las Vegas el sábado previo a la elección bonaerense, para estar el domingo en la Argentina y seguir desde la Quinta de Olivos la votación. En la agenda presidencial, además, figura un viaje a Madrid para que Milei pueda participar de un evento que organiza el partido de extrema derecha, VOX. Eso, según confían en el oficialismo, quedará para después de los comicios. Milei volverá a viajar a Estados Unidos en septiembre, porque durante ese mes se realizará el 80° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El comienzo de ese evento es el 9 de septiembre, pero el debate general continuará hasta el lunes 29 del mismo mes.