► MARTES 2

Carlos Alfonsín, Mariano Blanco, Javier Garín, Berger y VJ UnPlug en La Cigale, 25 de Mayo 597. Desde las 22.

Jesse & Joy en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

Claudette King en Primavera Jazz Sessions, Bebop Club, Uriarte 1658. A las 19.

► MIÉRCOLES 3

Green Day y Bad Nerves en Huracán, Av. Amancio Alcorta 2544. A las 21.

Fiah en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 21.

Claudette King en Primavera Jazz Sessions, Bebop Club, Uriarte 1658. A las 19.

Los Perros Ladran y la Fernández Fierro en el FACAFF 7, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. A las 20.

Darío Iscaro Trío en Jazz Voyeur, Posadas 1557. A las 20.

► JUEVES 4

Pil del Villar y Facu Iñigo & las Espumas en Lucille, Gorriti 5520. A las 20.30.

Denisse Romano en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. A las 21.

Georgia Heers en Primavera Jazz Sessions, Bebop Club, Uriarte 1658. A las 19.

Manu Barrios Trío, Olive Octeto y Quinteto Negro La Boca en el FACAFF 7, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. Desde las 20.

Jesse & Joy en Bioceres Arena, Rosario. A las 21.

► VIERNES 5

Bestia Bebé, Nina Suárez y Vicente Colombo en Sonido Konex, Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Desde las 21.

Kasablanca en Crobar, Marcelino Freyre 1425. A las 22.

Georgia Heers en Primavera Jazz Sessions, Bebop Club, Uriarte 1658. A las 19.

Principiantes en La Casa del Árbol, Av. Córdoba 5217. A las 21.

Nito Mestre en el Teatro Ópera, Av. Corrientes 860. A las 21.

Alleh & Yorghaki en el Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze 3455. A las 20.

Milviernes y Dominga Tuvo Sus Días en Niceto Humboldt, Humboldt 1358. A las 21.

Mango Para Armar en Mamita Bar, Av. Álvarez Thomas 487. A las 21.30.

Rocko en Uniclub, Guardia Vieja 3360. A las 21.

A.N.T. en Arkham Multiespacio, Moreno 1275. A las 20.30.

Daraa en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. A las 20.

Peligrosos Gorriones, Carne y Caro Ban en Lucille, Gorriti 5520. Desde las 23.

Sebastián Furman en La Capilla del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. A las 19.30.

Koino Yokan en Club Re, Garibaldi 228, Quilmes. A las 21.

Kaixara y Roki Fernández en La Alfombra Azul, Feria Sudaka, Portela 82, Lomas de Zamora. A las 21.

Horcas en Guevara Club, Piedra Buena 6014, Gregorio de Laferrere. A las 20.

Fonso y las Paritarias, Ramiro Sagasti y Mugre en Ciudad de Gatos, Calle 17 y 71, La Plata. Desde las 20.

Caro Vitali en el Teatro de la UNLP, Calle 10 1076, La Plata. A las 20.30.

El Zar en Bioceres Arena, Rosario. A las 21.

Gustavo Garoto en Buddhi La Cumbre, Córdoba. A las 21.

Martin White en El Santo, Mendoza. A las 22.

Miranda! en el Predio Ferial, Trelew. A las 21.

► SÁBADO 6

Lali en Vélez, Av. Juan Bautista Justo 9200. A las 21.

Bad Nerves en El Teatrito, Sarmiento 1752. A las 21.

Rayos Láser en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 21.

Sensafilo en Lucille, Gorriti 5520. A las 20.

Las Guitarras Sensibles de Flores en el FACAFF 7, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. A las 20.

Las Adelas en Club Social 911, Julián Álvarez 1272. A las 21.

Las Pastillas del Abuelo en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

Euroshima, Hadrian, Faby C y Richard Cure en La Cigale, 25 de Mayo 597. Desde la medianoche.

Los Últimos Honestos en Yo Te Avisé, Av. Gaona 2615. A las 20.30.

Lunfa Tango Club en La Coope, Bulnes 640. A las 19. Gratis.

Los Patriarcas del Pajarraco y Muro en La Cigale, 25 de Mayo 597. A las 20.

Qenqo y Guillermo Vuelto en Uniclub, Guardia Vieja 3360. A las 20.

Fea, No Me Toques y La Piba Berreta en Lucille, Gorriti 5520. Desde las 23.

Marcos Cifuentes & Marimbismos en La Plapla, Tres Arroyos 1596. A las 21.30.

Appetizers en el Centro Cultural San Isidro, Avenida del Libertador 16138, San Isidro. A las 21.

Efecto Panacea en Andén 18, Hipólito Yrigoyen 515, Quilmes. A las 21.30.

Jeriko en Club Re, Garibaldi 228, Quilmes. A las 19.

Pío Rodríguez, Moonlight, Eduardo Ezcurra, N.O.B.L.A.C.K.Y., Fiebre, Claptonistas y Lukas Punky en Montana Bar, República de Portugal 3214, Isidro Casanova. Desde las 19:30.

Koino Yokan en el Teatro Seminari, Mitre 451, Escobar. A las 21.

Cruzando el Charco en la Plaza de la Música, Av. Constitución 5780, Mar del Plata. A las 20.

Horcas en Clandestino Bar, Avenida 32 517, Santa Teresita. A las 21.

Nonpalidece en Bioceres Arena, Rosario. A las 21.

Manu Sija en Buddhi La Cumbre, Córdoba. A las 21.

Científicos del Palo en Pétalos de Sol, Córdoba. A las 21.

Martin White en Comedor Universitario, Córdoba. A las 21.

Miranda! en el Predio Ferial, Comodoro Rivadavia, Chubut. A las 22.

Prisma en el Centro Cultural Guido Miranda, Resistencia, Chaco. A las 21.

Dos Más Uno en La Felipa Verde, Corrientes. A las 18.

► DOMIMNGO 7

Lali en Vélez, Av. Juan Bautista Justo 9200. A las 21.

Las Pastillas del Abuelo en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.

Claudette King en Primavera Jazz Sessions, Bebop Club, Uriarte 1658. A las 19.

Guitarras del Once y Hugo Rivas en el FACAFF 7, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. A las 20.

Franco Rizzaro en la Terraza del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. A las 18.





