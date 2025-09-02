► MARTES 2
Carlos Alfonsín, Mariano Blanco, Javier Garín, Berger y VJ UnPlug en La Cigale, 25 de Mayo 597. Desde las 22.
Jesse & Joy en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.
Claudette King en Primavera Jazz Sessions, Bebop Club, Uriarte 1658. A las 19.
► MIÉRCOLES 3
Green Day y Bad Nerves en Huracán, Av. Amancio Alcorta 2544. A las 21.
Fiah en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 21.
Claudette King en Primavera Jazz Sessions, Bebop Club, Uriarte 1658. A las 19.
Los Perros Ladran y la Fernández Fierro en el FACAFF 7, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. A las 20.
Darío Iscaro Trío en Jazz Voyeur, Posadas 1557. A las 20.
► JUEVES 4
Pil del Villar y Facu Iñigo & las Espumas en Lucille, Gorriti 5520. A las 20.30.
Denisse Romano en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. A las 21.
Georgia Heers en Primavera Jazz Sessions, Bebop Club, Uriarte 1658. A las 19.
Manu Barrios Trío, Olive Octeto y Quinteto Negro La Boca en el FACAFF 7, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. Desde las 20.
Jesse & Joy en Bioceres Arena, Rosario. A las 21.
► VIERNES 5
Bestia Bebé, Nina Suárez y Vicente Colombo en Sonido Konex, Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Desde las 21.
Kasablanca en Crobar, Marcelino Freyre 1425. A las 22.
Georgia Heers en Primavera Jazz Sessions, Bebop Club, Uriarte 1658. A las 19.
Principiantes en La Casa del Árbol, Av. Córdoba 5217. A las 21.
Nito Mestre en el Teatro Ópera, Av. Corrientes 860. A las 21.
Alleh & Yorghaki en el Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze 3455. A las 20.
Milviernes y Dominga Tuvo Sus Días en Niceto Humboldt, Humboldt 1358. A las 21.
Mango Para Armar en Mamita Bar, Av. Álvarez Thomas 487. A las 21.30.
Rocko en Uniclub, Guardia Vieja 3360. A las 21.
A.N.T. en Arkham Multiespacio, Moreno 1275. A las 20.30.
Daraa en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. A las 20.
Peligrosos Gorriones, Carne y Caro Ban en Lucille, Gorriti 5520. Desde las 23.
Sebastián Furman en La Capilla del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. A las 19.30.
Koino Yokan en Club Re, Garibaldi 228, Quilmes. A las 21.
Kaixara y Roki Fernández en La Alfombra Azul, Feria Sudaka, Portela 82, Lomas de Zamora. A las 21.
Horcas en Guevara Club, Piedra Buena 6014, Gregorio de Laferrere. A las 20.
Fonso y las Paritarias, Ramiro Sagasti y Mugre en Ciudad de Gatos, Calle 17 y 71, La Plata. Desde las 20.
Caro Vitali en el Teatro de la UNLP, Calle 10 1076, La Plata. A las 20.30.
El Zar en Bioceres Arena, Rosario. A las 21.
Gustavo Garoto en Buddhi La Cumbre, Córdoba. A las 21.
Martin White en El Santo, Mendoza. A las 22.
Miranda! en el Predio Ferial, Trelew. A las 21.
► SÁBADO 6
Lali en Vélez, Av. Juan Bautista Justo 9200. A las 21.
Bad Nerves en El Teatrito, Sarmiento 1752. A las 21.
Rayos Láser en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 21.
Sensafilo en Lucille, Gorriti 5520. A las 20.
Las Guitarras Sensibles de Flores en el FACAFF 7, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. A las 20.
Las Adelas en Club Social 911, Julián Álvarez 1272. A las 21.
Las Pastillas del Abuelo en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.
Euroshima, Hadrian, Faby C y Richard Cure en La Cigale, 25 de Mayo 597. Desde la medianoche.
Los Últimos Honestos en Yo Te Avisé, Av. Gaona 2615. A las 20.30.
Lunfa Tango Club en La Coope, Bulnes 640. A las 19. Gratis.
Los Patriarcas del Pajarraco y Muro en La Cigale, 25 de Mayo 597. A las 20.
Qenqo y Guillermo Vuelto en Uniclub, Guardia Vieja 3360. A las 20.
Fea, No Me Toques y La Piba Berreta en Lucille, Gorriti 5520. Desde las 23.
Marcos Cifuentes & Marimbismos en La Plapla, Tres Arroyos 1596. A las 21.30.
Appetizers en el Centro Cultural San Isidro, Avenida del Libertador 16138, San Isidro. A las 21.
Efecto Panacea en Andén 18, Hipólito Yrigoyen 515, Quilmes. A las 21.30.
Jeriko en Club Re, Garibaldi 228, Quilmes. A las 19.
Pío Rodríguez, Moonlight, Eduardo Ezcurra, N.O.B.L.A.C.K.Y., Fiebre, Claptonistas y Lukas Punky en Montana Bar, República de Portugal 3214, Isidro Casanova. Desde las 19:30.
Koino Yokan en el Teatro Seminari, Mitre 451, Escobar. A las 21.
Cruzando el Charco en la Plaza de la Música, Av. Constitución 5780, Mar del Plata. A las 20.
Horcas en Clandestino Bar, Avenida 32 517, Santa Teresita. A las 21.
Nonpalidece en Bioceres Arena, Rosario. A las 21.
Manu Sija en Buddhi La Cumbre, Córdoba. A las 21.
Científicos del Palo en Pétalos de Sol, Córdoba. A las 21.
Martin White en Comedor Universitario, Córdoba. A las 21.
Miranda! en el Predio Ferial, Comodoro Rivadavia, Chubut. A las 22.
Prisma en el Centro Cultural Guido Miranda, Resistencia, Chaco. A las 21.
Dos Más Uno en La Felipa Verde, Corrientes. A las 18.
► DOMIMNGO 7
Lali en Vélez, Av. Juan Bautista Justo 9200. A las 21.
Las Pastillas del Abuelo en el Movistar Arena, Humboldt 450. A las 21.
Claudette King en Primavera Jazz Sessions, Bebop Club, Uriarte 1658. A las 19.
Guitarras del Once y Hugo Rivas en el FACAFF 7, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. A las 20.
Franco Rizzaro en la Terraza del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. A las 18.