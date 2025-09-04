En su editorial en la 750, la periodista y conductora Cynthia García analizó parte del discurso del presidente Javier Milei en el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno y afirmó que es "mentiroso" y que el mandatario ultraderechista sigue "estafando" a sus votantes.

El editorial de Cynthia García

El cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires tiene la trascendencia de ser, primero, un núcleo importante de discusión por lo que implica el territorio. La discusión en la provincia de Buenos Aires es la discusión nacional.

Milei tiene la misma perspectiva en terminos que necesita mostrar en este contexto de debilidad -relativa en tanto y en cuanto se la quita el poder real-, pero golpeado porque el poder real se retrae frente a lo escandaloso de las muestras evidentes no solamente del tema ANDIS que es un sumun, sino también el derrotero que suma cuando emergen los audios de Spagnuolo y es eyectado de la agencia en un cuasi reconocimiento de lo que estaba diciendo. Ahí se agolpa todo lo que venía, como por ejemplo lo de LIBRA. Y después la realidad más cruda de lo cotidiano: el endeudamiento de tantas familias votantes de Milei, el congelamiento de salarios, la depreciación absoluta del poder adquisitivo.

Por eso Milei desembarca en la provincia de Buenos Aires en esta campaña, con mucho rechazo.

Quise analizar el discurso de Milei. Qué dice un presidente en este contexto de agobio producto de su propio ejercicio de Gobierno. Es completamente insólito todo lo que dice. Cuál es el núcleo de su discurso: el kirchnerismo es chorro. El núcleo del discurso de Milei es que ellos vienen a reparar, a corregir -ellos, la gente de bien, La Libertad Avanza, la derecha extrema- lo que el kirchnerismo horrendo, chorro, perverso le generó a la gente.

Pero resulta que todos los males que él achaca a esas personas en la provincia de Buenos Aires, los generó él mismo. Es un discurso mentiroso. Milei sigue estafando desde la palabra. Es la estafa perfecta del poder real, porque logra este escenario desgraciado en el que vivimos y logra ganar las elecciones. Él sigue estafando, porque podría apelar a las propuestas, a lo bien que le va, si cree que es el Gobierno de las maravillas. Ahora, la promesa de que le va a ir bien a la gente después de las elecciones, cuando ya hace un año y medio que a la gente le va muy mal, no funciona.

Algunas frases de ese discurso. “En definitiva, el Estado presente es una estafa en favor de los políticos chorros”. Él es el Estado. Si uno contextualiza lo que dice, se está hablando a sí mismo.

“Esta situación llega a niveles satánicos, donde los impuestos no solo se destinan a las obligaciones del estado, sino que van a parar a los bolsillos de quienes hacen de la vida de la gente un infierno”. Está hablando de él mismo. Ellos generaron un infierno con las coimas en ANDIS y generaron un infierno para las personas que no pueden cobrar las prestaciones por discapacidad.

“Así el bonaerense de bien subsidia involuntariamente al piquetero que no lo deja trabajar, al burócrata de turno que no lo deja abrir su emprendimiento, al sindicalista que no deja que sus hijos tengan clases. El kirchnerismo es especialista en crear ciudadanos de segunda. Su modelo de Estado consta en hacerle la vida imposible a todos los ciudadanos de bien hasta el cansancio. Lo hacen exprimiendo económicamente a los que trabajan para mantener el círculo vicioso de sus chorros y ñoquis militantes”. Esa es la discursiva clásica de la batalla cultural que da La Libertad Avanza.

Por último, los párrafos iniciales del discurso donde nombra a Nisman. “Sin embargo, cuando viene todo ese tipo de operaciones y uno sigue adelante y sigue luchando, porque sabe que uno está limpio, entonces proceden a la intimidación física. Sin ir más lejos, días atrás en Loma de Zamora me tiraron un adoquín y estábamos juntos con Sebastián, que estábamos con Espert, que estábamos con mi hermana, que estábamos con Maxi, que estábamos con Seba. Podrían haber matado a cualquiera. Pero esto para ellos se trata de poder y si se tienen que cargar con vidas humanas no les importa. No se olviden que en este kirchnerismo inmundo se cargaron con la vida del fiscal Nisman”.