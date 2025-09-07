Corría el año 1988 cuando las circunstancias conspiraron para dejarme, con nueve años, en un living, frente a una pila de discos. El living era el de la casa de mis abuelos en Quilmes. Volvíamos al barrio después de intentar una vida mejor en Tandil y mi vieja, mientras terminaba de hacer la mudanza, nos había dejado unos días a los tres hermanos al cuidado de nuestros abuelos.

Los discos iban desde El lado oscuro de la luna hasta un álbum de Culture Club, pasando por Supertrump, La Máquina de Hacer Pájaros y algunos de Serú. Eran de mis tíos que ya no vivían más con mis abuelos pero allí estaban, como si los hubieran dejado para mí.

Mi abuelo era una figura muy fuerte en la familia, lo admirábamos mucho, pero la verdad que era más lo que le temíamos. Cualquier situación podía tornarse difícil con él, cuando menos lo esperabas. Por suerte solía recluirse en su estudio, en el otro extremo de la casa, eso nos daba margen a mí y mis hermanos para escuchar discos a cierto volumen sin generar conflictos.

De todos los discos había uno que me convocaba particularmente, Bicicleta. Entre todas las canciones, “Canción de Alicia en el país” me resultaba especialmente intrigante: una historia cantada como un cuento, pero con un trasfondo que yo intuía siniestro. La púa recorría los surcos mientras la voz de Charly me contaba los años más oscuros con esa canción. “Los inocentes son los culpables dice su señoría, el rey de espadas”. No entendía del todo lo que decía, pero había algo en esa manera de decir, en esas melodías, en ese clima, que me marcó.

En 1988 yo tenía nueve años y mis padres acababan de separarse. “Canción de Alicia en el país” se convirtió en algo más, un refugio. El ritual era siempre el mismo: sacar el vinilo de su funda, colocarlo con cuidado en el plato, bajar la púa y esperar ese breve chasquido antes de que empezara la canción. Esa aguja me llevaba a otro lugar, lejos de la confusión de mi vida familiar.

La vida mejor para mis viejos no funcionó, o sí, pero no juntos. En cualquier caso, yo de Tandil regresé con algo invaluable: la amistad con Jerónimo. Compartíamos tardes de guitarra y noches de charlas interminables, soñábamos con formar una banda y algún día, subirnos a un escenario. No sabíamos que esa amistad nos iba a llevar, cuatro años después, a vivir uno de esos momentos que se guardan para siempre.

Al terminar la primaria, Jero se vino a vivir a Buenos Aires. Para entonces ya éramos verdaderos fans de Charly, lo íbamos a ver cada vez que teníamos oportunidad. Cuando en el ‘92 se anunció la vuelta de Serú, decidimos que no bastaba con ir: queríamos estar lo más cerca posible de nuestros ídolos. Ese mismo año habíamos ido a ver a Charly en Estadio Chico en Quilmes, creo que no llegábamos a doscientas personas en ese recital, y sí, ¡teníamos doce años y vimos en vivo a Charly con esa banda, la que grabó Clics modernos. ¡Qué privilegio!

Pero volvamos a la noche de Serú, en la que estaba por escuchar aquella canción que me transportaba por primera vez en vivo. Llegamos al Estadio de River Plate en plena madrugada, a la una o dos de la mañana, con la única misión de ver a Serú lo más cerca posible. No éramos los únicos loquitos que fuimos a hacer la cola veinte horas antes. Recuerdo charlas improvisadas con desconocidos que compartían el mismo fanatismo y se volvían cómplices por una noche. El país vivía los años de Menem: promesas de modernización, discursos sobre “entrar al primer mundo” y un paisaje urbano en el que los robos de ruedas de autos y pasacassettes eran tan comunes como los titulares sobre privatizaciones. Cualquier parecido con la actualidad es mera reincidencia.

Nunca voy a olvidar lo movilizante que fue cuando sonó “Canción de Alicia en el país”. Desde los primeros acordes sentí que todo se alineaba: el chico de nueve años en el living de Quilmes, la amistad con Jerónimo, la madrugada en River y una letra que, más de una década después de escrita, seguía siendo inquietantemente vigente. Esa mezcla de ternura, ironía y denuncia atravesaba el tiempo y las generaciones.

Años después entendí que “Canción de Alicia en el país” era mucho más que una canción. Fue un puente entre la música que había marcado mi infancia y el camino que yo mismo empezaría a recorrer. A los nueve años no me hubiera imaginado que hoy iba a estar haciendo música ni escribiendo para Página; pero mucho menos que los brujos no necesitarían botas para volver y que lo que Charly le pedía a Alicia era una tarea de todos. ¡A encender candiles!

Marcos Cifuentes es contrabajista y compositor. Fue reconocido como personalidad destacada de la cultura de Berazategui, su ciudad. Su disco debut fue Canciones de contrabando (2014). Ha colaborado con artistas como Palo Pandolfo y Marta Gómez. Miembro fundador de la Orquesta Académica del Teatro Colón, hoy es el primer contrabajo de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Además, encabeza Marimbismos, junto a César Martinini en marimba y Mauro Caracotche en batería, que este mes lanzó "Días inciertos", primer adelanto del disco debut del proyecto.