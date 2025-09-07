En una producción de Noah Hawley poco es fruto de la casualidad, asegura la revista Rolling Stone en una reciente entrevista al creador de la nueva serie Alien: Earth. Estrenada hace algunas semanas en Disney+, se convirtió en la favorita de la crítica y en uno de los recientes éxitos de la plataforma, logrando abrir una nueva puerta en una franquicia que ya parecía haberlo dado todo. Por ello Hawley resultó el indicado, el que lo tiene todo previsto, quien ya reimaginó la herencia de los hermanos Coen en su versión seriada de Fargo, y también exploró con astucia el universo de los X-Men en el spin-off delirante que fue Legion. Ahora bien, ¿qué hacer con Alien? ¿Hacia dónde ir? ¿Hacia el universo claustrofóbico y sombrío de Ridley Scott, heredero del terror gótico y los monstruos de la vieja Universal? ¿O hacia la acción magistral de James Cameron, con su ritmo inagotable, sus miles de tanques espaciales y un planeta sembrado de huevos pegajosos y batientes como un corazón?



Difícil decisión. Había que dejar en el pasado algunos ejercicios de estilo como el de David Fincher en Alien 3 y, sobre todo, el traspié de Jean-Pierre Jeunet en Alien: La resurrección, ambas páginas de un manual de aprendizaje de aciertos y errores. Pero Hawley decidió acomodarse en la bisagra estética que une la primera y segunda película, equilibrando la herencia noir de Scott y la épica de acción de Cameron para imaginar un espacio esquivo en la saga: la Tierra. Allí se sitúa la atención: a lo largo de ocho episodios se explora el mundo al que llega el voraz xenomorfo, exponiendo un horror que ya lo precedía.

Alien:Earth se puede ver en Disney+

En el 2120, la Tierra está gobernada por corporaciones y los planetas son propiedad de CEOs petulantes y competitivos, secundados por inteligentes cyborgs y por seres sintéticos que albergan conciencias humanas, todos habitantes de ciudades como la Nueva Siam, convertidas en infiernos de la técnica y paraísos de la Inteligencia Artificial. “Me enorgullezco de mi originalidad, así que es fascinante que este nicho de series reinvente películas clásicas", revela el creador en la reciente charla con Rolling Stone. “Simplemente intento descubrir qué sentimientos me despierta cada clásico y cómo puedo generar esos mismos sentimientos en el público, contándoles una historia completamente diferente".



Alien: Earth es diferente a todo lo visto antes, pero también tiene raíz en lo conocido. El inicio recuerda la iniciática Alien, el octavo pasajero (1979). Una nave comercial vagando por el espacio, recogiendo especímenes de otro planeta, y una masacre que deja un solo sobreviviente. En este caso no es la teniente Ellen Ripley (Sigourney Weaver), sino el ciborg Morrow (Babou Ceesay), con las mismas indicaciones que habían obligado al Ash (Ian Holm) de la original a sacrificar a toda la tripulación para salvar la investigación científica. Morrow pretende lo mismo pero su nave se estrella en un edificio de la Nueva Siam, ciudad con sello de Prodigy. El accidente obliga al CEO de esa compañía, Boy Kavalier (Samuel Blenkin), a enviar a un grupo de expertos para recabar información. Los elegidos son sus recientes creaciones, un grupo de criaturas sintéticas con conciencias humanas, fruto de un revolucionario sistema de trasplantes que selecciona niños enfermos para garantizarles una vida eterna en un cuerpo indestructible. Sus nombres no son inocentes, son los Niños Perdidos del planeta ‘Nunca Jamás’ de Peter Pan, universo creado por J. M. Barrie que se amalgama con los extraterrestres sueltos en la exótica Nueva Siam.

Sidney Chandler es Wendy en Alien:Earth

Hay mucho de Peter Pan en Alien: Earth, y ese gesto autoconciente le permite a Hawley apropiarse de esta precuela con un trazo personal, una mirada propia. Del equipo de sintéticos que llega a los restos de la nave Maginot, la figura estelar es la de Wendy (Sydney Chandler), favorita de Kavalier, el pequeño tirano en bata y pantuflas que gobierna Prodigy desde su isla de ensueño. Wendy antes fue Marcy, una niña de 12 años enferma de cáncer que su padre envió a la compañía para sobrevivir, dejando a su hermano Joe Hermit (Alex Lawther) en la falsa creencia de su muerte. La relación entre hermanos es clave en la historia, como lo fue en muchas ficciones de Hawley – evidente en la tercera temporada de Fargo con Ewan McGregor interpretando a dos gemelos enemistados–, quizás evocando su propia relación contradictoria con Alexi Hawley, su hermano gemelo, co-coguionista de sus primeros trabajos y luego creador de la serie The Rookie en la ABC y la reciente The Recruit en Netflix.



"La historia de Alien: Earth no se trata solo del monstruo evolutivo, que nos recuerda que somos comida", concluye Hawley, "sino también de la IA del futuro que intenta matarnos. Así que estamos atrapados entre el pasado y el futuro, y no hay a dónde ir". La dueña de la nave Maginot que se estrella en tierra enemiga con una carga preciosa de especímenes extraterrestres es la CEO de Weyland-Yutani, competencia de Prodigy y decisora también no solo de los destinos de la Tierra sino de todo el sistema solar. Finalmente, el poder financiero ha tomado a su cargo las directivas, “liberado” de sus emisarios políticos y el andamiaje legal de las democracias. Eso era algo implícito en la versión distópica de Scott de 1979 pero mucho más cercano al mundo real de este siglo XXI. El bicho deglutiendo todo a su paso, en un festival de sangre y vísceras, no es más que la consecuencia de decisiones humanas que lo trajeron a la Tierra, ya no en nombre del progreso sino de una competencia por negocios que define la nueva realidad. Son esas ansiedades tan cercanas y reconocibles las que cobran forma en la amenazante silueta de baba viscosa y cabeza de acero, ya no en el espacio exterior sino en tierra firme.

Los episodios de Alien: Earth se estrenan los martes en Disney+. De los ocho en total se llevan estrenados cinco.