La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) resolvió este jueves aplicar una de las sanciones más severas de los últimos años: la descalificación de Independiente de la actual edición de la Copa Sudamericana 2025.

La medida llega después de los incidentes ocurridos el pasado 20 de agosto en el estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini, durante el encuentro de vuelta frente a la Universidad de Chile por los octavos de final. Con este fallo, el equipo chileno avanza directamente a la siguiente instancia del certamen.

El dictamen de la Comisión Disciplinaria de Conmebol no se limitó a dejar fuera de competencia al conjunto de Avellaneda. El organismo le impuso al Rojo además:

Siete partidos a puertas cerradas como local en torneos internacionales.

Prohibición de asistencia de su público en los próximos siete encuentros en condición de visitante.

Multa de 150 mil dólares , que será descontada de los derechos de televisión y patrocinio.

Una sanción adicional de 100 mil dólares por infracción a otro artículo del Código Disciplinario.

La resolución también recayó sobre la Universidad de Chile, que deberá cumplir con idéntico castigo de puertas cerradas (siete partidos de local y siete de visitante) y multas por un total de 270 mil dólares.

Las obligaciones de ambos clubes

La Conmebol, además, estableció que Independiente y la U de Chile deberán realizar en sus próximos partidos internacionales acciones de concientización contra la violencia, el racismo y la discriminación. Entre ellas, la exhibición de un cartel con la frase “Basta de racismo, discriminación y violencia” al inicio de los partidos y la publicación de una campaña en redes sociales durante los días previos a los encuentros.

El organismo fijó con precisión quiénes podrán ingresar a los estadios en los partidos a puertas cerradas: delegaciones reducidas de jugadores y cuerpos técnicos, personal médico, dirigentes autorizados, periodistas acreditados con anticipación, personal de seguridad y de transmisión televisiva, además de los oficiales designados por la propia Confederación.

El fallo de la Conmebol y los próximos pasos

En su comunicado oficial previo, la Confederación expresó su “repudio y condena enérgica” a los episodios de violencia registrados dentro y fuera del estadio de Avellaneda. Según el organismo, las sanciones buscan reafirmar su compromiso con la erradicación de hechos de este tipo en el fútbol sudamericano y recordar que los clubes son responsables directos de la seguridad cuando actúan como locales.

Finalmente, la Conmebol advirtió que, en caso de repetirse incidentes similares, se aplicarán sanciones aún más severas, en línea con el artículo 27 de su Código Disciplinario. Independiente y la U de Chile tienen un plazo de siete días corridos para presentar un recurso de apelación, que deberá cumplir con las formalidades previstas y abonar una cuota de 3.000 dólares.

El fallo, duro y con impacto inmediato en lo deportivo y lo económico, deja a Independiente afuera de la competencia continental y abre un nuevo capítulo de debate sobre la seguridad en el fútbol sudamericano.

