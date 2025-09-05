La influencia que el cuerpo tiene sobre la voz forma parte de la técnica actoral. Las condiciones en que un cuerpo habla y el carácter identitario que tiene la voz, a punto de modificar la gestualidad, permiten un análisis filosófico sobre las facultades físicas que constituyen a un sujeto.

Cuando el cuerpo y la voz se separan, cuando alguien, en este caso un actor, decide ser habitado por la voz de otro, la experiencia no se limita a una investigación técnica sino que también alcanza una envergadura política. Prestarle el cuerpo al otro, en este caso a un sobreviviente de un campo de concentración, supone entrar en una hermandad absolutamente íntima con ese drama político. No se trata simplemente de contarlo, tampoco de interpretar un personaje sino de permitir que la voz real de un sobreviviente de Mansión Seré ocupe su lugar en la escena en un gesto de montaje con el trabajo del actor.

Lautaro Delgado Tymruk explica brevemente las características del procedimiento, un poco buscando que el público se familiarice (y después compruebe la diferencia) con su voz, antes de abandonarla. Ese prólogo no supone una línea divisoria entre lo real y la actuación porque eso jamás sucede. Cuando el testimonio de Guillermo Fernández se hace cuerpo en Delgado Tymruk lo que ocurre es un desdoblamiento. Nunca vemos a ese sobreviviente de Mansión Seré en escena, no se estimula una identificación, al extremo de olvidarnos del actor. Lo que sucede es más del orden de la mutación.

Lautaro Delgado cambia frente a nuestros ojos al momento de hacer la mímica de esa voz aunque no siempre lo hace, a veces su boca permanece cerrada y la voz lo marca, interviene sobre él o funciona como resonancia o pensamiento. Seré, la obra que dirigen Sofía Brito y Delgado Tymruk se estructura a partir del desdoblamiento. El actor no copia la actitud corporal de Guillermo Fernández en el juicio a las juntas. Al comienzo está de espaldas, como se veía a los testigos en las filmaciones del juicio, pero después sus tareas convierten la escena en un centro de operaciones. La mesa y la silla con esa lámpara lúgubre logran situarnos en una oficina de una seccional de policía, la mesa sugiere el lugar de los interrogatorios pero todo sucede en una escala pequeña y metonímica. A veces se venda los ojos o se ata las manos para acompañar el relato y otras los elementos del testimonio surgen separados de la acción, como indicaciones o partes sueltas. La escena no reproduce sino que desgarra o corta ese testimonio, como si lo desmembrara en una actitud que genera distancia y, al mismo tiempo, vuelve el relato más desesperante.

La combinación entre la escenotécnica de Richy Salguero y la iluminación de Ricardo Sica ayudan al diseño del espaciocomo un campo perceptivo, más que documental y al aprovechamiento de los objetos. La escena se compone de un trabajo de edición que se da en el cuerpo del actor. No vemos la picana eléctrica, solo un dibujo pegado en una madera de La pequeña Lulu porque así llamaban en Mansión Seré a este instrumento de tortura.

Los elementos se juegan en escena por partes, desmenuzados sin requerir nunca de la literalidad. Es interesante que se problematice la voz cuando uno de los objetivos de los centros clandestinos de detención era hacer hablar a partir de la tortura a las personas capturadas. Hablar o”cantar” era una forma de socavar esa subjetividad, el dolor físico quería destruir la integridad de ese sujeto militante y la boca no sólo debía dar la información exigida sino que era el lugar del grito, de la expresión de dolor.

El cuerpo de Delgado Tymruk permite darle un protagonismo a la voz de Guillermo Fernández y esto es posible porque el relato del sobreviviente de Mansión Seré es tan demoledor como deslumbrante. Impresiona que alguien haya conseguido ese nivel de templanza para relatar su secuestro, las torturas sufridas, la cotidianidad en el campo de concentración, la planificación y la implementación de la fuga. Pero, a su vez, el relato, desde el punto de vista de su valor discursivo, es brillante. Los detalles que provocan la sucesión de imágenes, la capacidad para generar atención, la magnitud de la intriga que genera un silencio implacable tanto en la sala del tribunal como en el teatro funcionan aquí como el núcleo dramatúrgico sobre el que se extiende la escena.

Delgado y Brito citan (o al menos esa es la asociación posible) la obra La última cinta de Krapp de Samuel Beckett y se valen de ese personaje inexpresivo, que nunca podía ser tomado por la emocionalidad. La diferencia es que la criatura beckettiana se sostenía en el absurdo, en la desubjetivación de una vida sin implicancia. La figura del sobreviviente que en Beckett señalaba el sinsentido del sujeto sin propósito, aquí está cargada de sentido, más cercana al héroe porque sintetiza un drama político. Lautaro Delgado ejecuta una serie de tareas que parecen responder al dictado de esa voz mientras su cuerpo se deja ganar por el testimonio, un poco como si nos dijera que cualquiera podría haber estado en el lugar de Guillermo Fernández.

La noción de empatía aquí es llevada a una corporalidad que aloja esa voz y que se niega a toda actuación entendida como mímesis. Lo que sucede con Delgado es más del orden de lo físico porque la voz de Guillermo Fernández es un documento, es la verdad expuesta en un juicio, sin negar que esa instancia tiene mucho de teatral. Frente a la pregunta de si es pertinente todavía volver a la temática ligada a la dictadura en el marco de la producción de ficciones, Sofía Brito y Lautaro Delgado Tymruk responden con una construcción escénica donde la matriz ficcional se desplaza. Si Rodolfo Walsh hablaba del valor estético del testimonio podríamos decir esa voz tiene algo espectral, como si Lautaro Delgado les ofreciera su cuerpo a los desaparecidos, como si esos fantasmas de los que ya no están, vivieran en ese cuerpo que en la escena construye un collage entre los tiempos y los espacios que son mencionados en el testimonio y aquellos que, en la representación, operan como una suerte de reconstrucción.

La narrativa es el resultado del montaje. La disociación del cuerpo y la voz (la experimentación técnica) se convierte en un relato del presente. Por más que el testimonio de Guillermo Fernández tuvo lugar en el año 1985 la escena se arma desde la actualidad, desde un dispositivo que une y separa esos tiempos en un mismo movimiento.

Seré se presenta este sábado a las 16 en La casa por la identidad: Libertador 8151 y el 30 de septiembre en Rosario en el teatro AEC.