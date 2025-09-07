El pleno de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe aprobó este sábado, tras 8 horas de sesión, otros de dictámenes de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías que introducen cambios en artículos de la Carta Magna. Todos ellos ahora serán sumados al tratamiento de la Comisión Redactora que se reunirá este lunes en Rosario, para dar forma final a la reforma.

El primer bloque, de este sábado, modificó los artículos 109°, 110°, 111°, 112° y 113°, vinculados a Educación (ver nota aparte). El dictamen en general obtuvo 50 votos afirmativos y 15 negativos.

El segundo bloque aprobado este sábado, vinculado a la incorporación de nuevos derechos digitales, ciencia e innovación; ambiente; derecho al agua; y derecho al consumidor tuvo 49 votos positivos y 15 negativos.

El tercero fue el vinculado a medidas de acción positiva, que incorpora derechos para corregir desigualdades estructurales y garantizar el acceso equitativo a derechos y oportunidades.

El cuarto bloque fue sobre la reforma del artículo 92, referido al Poder Judicial, que tuvo 34 votos positivos, 14 negativos y 14 abstenciones. Además, se votó un resonsideración sobre el artículo 17, votado el viernes que contó con el apoyo de 49 conveniconales y la negativa de 14. Finalmente se aprobó un dictámen sobre cláusulas transitorias, que tuvo un 48 votos afirmativos y 14 negativos.

Vale recordar que durante la apertura de la sesión habían sido designadas como presidentas honorarias Olga Benita Alarcón de Foschi y Clyde Barsotti de Altieri, las dos únicas mujeres que integraron la Convención Reformadora de 1962.