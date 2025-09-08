Cuando Ballerina protagonizada por Ana de Armas llegó a los cines en junio pasado, las expectativas eran altas debido a su conexión con el exitoso universo de John Wick. Sin embargo, su desempeño taquillero no estuvo a la altura de sus predecesores, ya que recaudó 137.3 millones de dólares frente a un presupuesto de 90 millones. La historia sigue a Eve Macarro, una joven asesina en busca de venganza, que se enfrenta a un mundo de peligrosos conspiradores y que cuenta con el emblemático personaje John Wick entre sus aliados temporales.

La actuación de Ana de Armas fue uno de los elementos más elogiados por la crítica, alcanzando un índice de aprobación del 76% en Rotten Tomatoes. Aun así, la ausencia de Keanu Reeves como protagonista pudo haber afectado el éxito comercial de la película, ya que muchos seguidores prefirieron esperar a su estreno en plataformas digitales.

Éxito en plataformas digitales

Después de un lanzamiento modesto en cines, la transición de Ballerina al ámbito digital ha resultado inesperadamente exitosa. Desde su llegada a Prime Video, junto a otras plataformas como iTunes y Vudu, la película ha escalado posiciones en los rankings internacionales, alcanzando el primer lugar en España y el tercero en India.

La capacidad de la industria cinematográfica para reinventarse en la era digital ha quedado una vez más demostrada con Ballerina, que encuentra un nuevo público a través de servicios de streaming que facilitan su acceso a una audiencia global.

Repercusiones para el universo John Wick

El desarrollo de Ballerina en el universo John Wick ha sido considerado un punto de inflexión dentro de la franquicia, al abrir una nueva línea argumental para expandir su narrativa. La aparición de personajes conocidos en un contexto renovado y la incorporación de nuevas caras representan una evolución para el universo narrativo que la vio nacer.

Además, dado el notable interés en su desempeño digital, se ha empezado a especular sobre la posibilidad de una secuela que permita explorar con mayor profundidad el universo de Eve Macarro y su conexión con la misteriosa Ruska Roma. Este éxito a nivel digital podría influir en las dinámicas futuras de producción dentro de la saga.

Impacto en los espectadores

Para los fanáticos del cine de acción, Ballerina ha representado una propuesta refrescante en un panorama dominado por franquicias establecidas pero ávidas de innovación. La accesibilidad proporcionada por su transición a plataformas digitales ha permitido que muchos espectadores experimenten la intensidad y dinamismo que su narrativa ofrece, fortaleciendo el vínculo con sus personajes.

La combinación de elementos visuales impactantes y coreografías de combate meticulosamente diseñadas ha puesto de relieve la habilidad del director Len Wiseman y el talento actoral de su elenco. El fenómeno de Ballerina en el ámbito digital ha destacado cómo las películas pueden encontrar una segunda vida más allá del circuito tradicional de distribución, conectando con audiencias que buscan historias novedosas y atractivas a solo un clic de distancia.

