Ya en campaña para octubre, el diputado nacional Ricardo López Murphy publicó en sus redes sociales imágenes de muñecos hiperrealistas de su figura, generadas con Inteligencia Artificial.

"El 3% de lo recaudado lo donaremos a vendedores de tortas", prometió, en una chicana al gobierno por el escándalo de las COIMAS en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, muestran cuatro versiones de los "muñecos coleccionables", incluido uno vestido con sunga y otro que sostiene en sus brazos a un perro de raza "Bulldog", el apodo con el que se asocia a López Murphy desde hace años.

El posteo de López Murphy se da en medio de su reconfiguración política para las elecciones legislativas de octubre. Distanciado del presidente Javier Milei y del PRO, el economista se apropió en su publicación de la chicana del "3%" que militantes opositores usaron el pasado domingo para cuestionar a figuras del Gobierno Nacional durante las elecciones bonaerenses, en las que La Libertad Avanza sufrió una dura derrota.

Más temprano, el diputado también había apuntado contra el Gobierno por el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre la conformación de "una mesa política nacional" compuesta por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Adorni; es decir, los mismos de siempre.

En octubre, el economista se postula para renovar su banca en Diputados por la Ciudad de Buenos Aires bajo el sello Potencia CABA, conformado por Republicanos Unidos (el partido de López Murphy), el Partido UNIR y el Partido Demócrata.

Según trascendió, López Murphy llevará como candidato a senador al general retirado y exjefe del Estado Mayor Conjunto Juan Martín Paleo, con la intención de captar el voto tanto de la derecha opositora como de la "familia militar", que no está conforme con el gobierno libertario.