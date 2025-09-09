Los datos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires vinculados a los resultados de las elecciones legislativas bonaerenses 2025 permiten conocer -entre otros filtros como sección electoral, municipio y localidad- cómo se votó en cada mesa electoral del territorio de la PBA.

Cómo votó mi mesa en las elecciones en provincia de Buenos Aires 2025

Fuerza Patria fue el partido que mayor cantidad de votos cosechó con 47,28% (3.820.119 votos), seguido de La Libertad Avanza con 33,71% (2.723.710). Somos Buenos Aires quedó como tercera fuerza, logrando el 5,25% de los sufragios (424.671 votos) y el Frente de Izquierda y de Trabajadores obtuvo un 4,37% (353.287 votos).

Uno de los datos relevantes de la jornada de elecciones legislativas bonaerenses fue el aceptable nivel de participación ciudadana -que se ubicó en un 60,98 por ciento de los más de 14,3 millones de electores estuvieron habilitados para votar en la provincia- una cifra en porcentaje por encima de la mayoría de las provincias que desdoblaron comicios.

Cómo saber quién ganó en mi mesa: paso a paso

La consulta se puede hacer a través de este widget desarrollado por Página|12 en tres simples pasos:

Buscar el número de mesa en el sitio oficial:

https://www.padron.gob.ar/ Seleccionar el municipio. Seleccionar en número de mesa.

Al presionar "Buscar", el widget entregará los resultados de la mesa en la que votaste, siempre en base al escrutinio provisorio.

