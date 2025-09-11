Cines
200% LOBO
Animación. Dir: Alexs Stadermann. ATP
Cinépolis. Cas: 15.15*, 17.40 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 15.10, 17.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.50 h
Showcase. Cas: 13.50, 16.05 h
AL OTRO LADO
Con Baki Davrak, Gürsoy Gemec. Dir: Fatih Akin. SAM 13 años
Cine El Cairo. Dom, 18.00 h
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO
Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años
Cines del Centro. Cas: 14.50 h
Cinépolis. 4D.2D Cas: 19.30 h; 2D Cas: 16.00 h; 2D Sub: 19.15, 22.30 h
Hoyts. 2D Cas: 14.10*, 14.30*, 15.10**, 19.05, 21.20*, 21.45** h; DBOX.2D Sub: 15.50, 22.20 h; 2D Sub: 15.50, 17.40*, 18.30**, 22.20 h. (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)
Las Tipas. 4D Cas: 16.00 h; 4D Sub: 19.10, 22.10 h; 2D Sub: 15.00 h
Nuevo Monumental. Cas 14.15, 19.00 h; Sub: 17.20, 20.30 h
Showcase. Cas: 14.00, 16.10*, 17.00, 21.50 h; Sub: 12.20*, 15.30, 16.10**, 19.00, 19.20, 22.10, 22.30 h (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)
DAVID GILMOUR LIVE AT THE CIRCUS MAXIMUS
Película-concierto. SAM 13 años
Hoyts. Mié, sub: 22.00 h
Showcase. Mié, sub: 19.30 h
EL CONFORMISTA
Con Jean-Luis Trintignant, Stefania Sandrelli. Dir: Bernardo Bertolucci. SAM 13 c/Reserva
Cine El Cairo. Hoy, 22.30 h
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años
Cines del Centro. Sub: 17.10, 19.50, 22.30* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. 4D.2D Cas: 22.40 h; 2D Cas: 14.00*, 16.00, 16.30, 17.00, 18.30, 19.00, 19.50, 21.30, 22.00, 22.50 h; Sub: 19.30, 22.30 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. DBOX.2D Cas: 16.30, 19.30, 22.30 h; 2D Cas: 15.15, 16.30, 18.20, 19.30, 21.30 h; 2D Sub: 20.05, 23.00 h; Sáb y dom: DBOX.2D: 15.15, 18.20, 21.30 h; 2D Cas: 15.15, 16.00, 18.20, 19.20, 21.30 h. Sub: 20.05, 23.00 h.
Las Tipas. 2D Atmos Cas: 18.10, 21.00 h; 2D.4D Cas: 13.40, 16.20, 16.50, 19.10, 19.40, 22.00 h; 2D.4D Sub: 22.30 h
Nuevo Monumental. Cas 15.00, 17.50, 19.10, 20.40, 22.05 h
Showcase. Cas: 13.05*, 14.00, 15.50, 16.00, 16.50, 18.25, 19.05, 19.45, 21.20, 22.00 h; Sub: 12.45*, 13.40, 15.40, 16.30, 18.45, 19.25, 21.40, 22.20 h (*solo sáb y dom)
EL CUADRO ROBADO
Con Alex Lutz, Léa Drucker. Dir: Pascal Bonitzer. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.15, 17.10, 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)
EL PRÍNCIPE DE NANAWA
Documental. Dir: Clarisa Navas. SAM 13 años
Cine El Cairo. Sáb, 18.00 h
EL TERROR
Dir: Roger Corman. SAM 16 años
Cine Lumière. Mañana, 20.00 h
HOMO ARGENTUM
Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13 años
Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.30, 19.40, 22.00* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 20.00, 22.15 h
Hoyts. Cas: 15.10, 17.30, 19.50, 20.10 h; Sáb y dom: 17.00, 19.30, 22.00 h
Las Tipas. Cas: 14.00, 16.30, 18.50, 19.30, 21.10, 21.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.20, 17.30, 19.40, 21.45 h
Showcase. Cas: 12.30*, 13.20*,14.50, 15.35, 17.10, 17.55, 19.00, 19.35, 20.15, 21.55, 22.15, 22.35 h
HOT MILK
Con Emma Mackey, Fiona Shaw. Dir: Rebecca Lenkiewicz. SAM 13 años.
Cine Lumière. Sáb, 20.00 h
LA HORA DE LA DESAPARICIÓN
Con Josh Brolin, Julia Garner. Dir: Zach Cregger. SAM 16 años
Showcase. Sub: 22.05 h
LA LLEGADA DEL HIJO
Con Maricel Álvarez, Ángelo Mutti Spinetta. Dir: Cecilia Atán, Valeria Pivato. SAM 16 años
Cine El Cairo. Hoy y dom, 20.30; vie, 18.00 h; sáb, 22.30 h
LA MUJER DE LA FILA
Con Natalia Oreiro, Amparo Noguera. Dir: Benjamín Ávila. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Cas: 21.00 h
Showcase. Cas: 19.40 h
LA PEQUEÑA JAFFNA
Dir: Lawrence Valin. SAM 16 años
Cine Lumière. Hoy, 20.00 h
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 c/Res
Las Tipas: 3D Cas: 19.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.30 h
Showcase. Cas: 17.05 h
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Cinépolis. Cas: 16.10 h
Las Tipas. 3D Cas: 15.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h
Showcase. Cas: 12.15*, 14.40 h (*solo sáb y dom)
LO QUE NOS QUEDA POR CONTAR
Con Mirta Busnelli, Julián Calviño. Dir: Fernando Rubio. SAM 13 años
Cine El Cairo. Mañana, 20.30 h
MARIQUITA, MUJER REVOLUCIÓN
Docuficción. Dir: Sabrina Farji. SAM 13 años
Cine Lumière. Dom, 20.00 h
MASCOTAS AL RESCATE
Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP
Cinépolis. Cas: 14.00*, 16.00 h (*solo sáb y dom)
Nuevo Monumental. Cas: 15.15 h
Showcase. Cas: 12.35*, 14.45 h (*solo sáb y dom)
OTRO VIERNES DE LOCOS
Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP
Las Tipas. Cas: 17.40, 20.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.30 h
Showcase. Cas: 14.25, 16.55, 19.30*, 22.25 h (*excepto mié)
TOGETHER: JUNTOS HASTA LA MUERTE
Con Dave Franco, Alison Brie. Dir: Michael Shanks. SAM 16 años
Cines del Centro. Cas: 17.50, 20.00, 22.10* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 20.00, 22.20* h (*vie y mar, subtitulada)
Las Tipas. Sub: 22.20 h
Nuevo Monumental. Cas 22.00 h
Showcase. Cas: 14.05, 16.35, 22.40 h; Sub: 20.20 h
TONY, SHELLY Y LA LINTERNA MÁGICA
Animación. Dir: Filip Pošivač. ATP
Cine Lumière. Sáb, 18.00 h
TOY STORY (30 AÑOS)
Animación. Dir: John Lasseter. ATP
Cines del Centro. Cas. 15.20 h
Cinépolis. 4D.2D Cas: 15.00*, 17.10 h; 2D Cas: 14.00*, 18.00 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas 14.40*, 15.30**, 18.00 h (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)
Las Tipas. 4D Cas: 14.40 h; 2D Cas: 15.10, 17.10 h
Nuevo Monumental. Cas: 17.20 h
Showcase. Cas: 12.10, 14.10, 17.15, 19.15 h
VERANO TRIPPIN
Con Miranda de la Serna, Zoe Hochbaum. Dir: Morena Fernández Quinteros. SAM 16
Las Tipas. Cas: 21.40 h
Música
ASTENGO
Mitre 754
Agustín Domenech. Jazz Standards. Con Matias Moro, en saxofón tenor y barítono; José Sklate, en contrabajo; Mauro Treffilo, en batería; Agustín Domenech, en guitarra. Invitada especial: Cecilia Tagliarini, en voz. Hoy, a las 20 h
Pablo Socolsky & Mariano Suárez. Mié 17 de sept, a las 20 h
BEATMEMO PUB
Oroño y Güemes
Mr. Robert. Tributo a The Beatles. Hoy, a las 20.30 h
Tiago & Los Pájaros. Dom, a las 20.30 h
BIOCERES ARENA
Cafferata 729
La Delio Valdez presenta El Desvelo. Sáb 13 de sept, a las 22 h (+18).
BROADWAY
San Lorenzo 1223
The Beats. Hoy, a las 21 h
Sobredosis de Soda. Mañana, a las 21 h
Marcela Morelo. Sáb 13 de sept, a las 21.30 h
Juan Rodó, en concierto. El fantasma de la ópera. Mañana, a las 21 h; sáb 20, a las 21.30 h; dom 21, a las 20.30 h
C. C. PARQUE DE ESPAÑA
Sarmiento y el río
Remix Rosario #Edición piano. Un remix de artistas en tiempo real. Pianistas: Javier Collet, Guillermina Etkin, Federico Finocchiaro y Rocío Giménez López. Bailarinxs: Juan Onofri Barbato, Florencia Ciucci, Ernesto Remedi y Alejandra Valdés. DJ Dee Dee. Sáb 13 de sept, a las 20.30 h.
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
Sinfónica de Rosario. La Orquesta presenta su concierto Didáctico Familiar. Vie 12 de sept, a las 20 h (Gratis. Retirar entradas en la boletería del teatro desde el miércoles).
Il Divo. Sáb 13 de sept, a las 21 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Cinegraf. Sáb 13 de sept, 21 h
Litto Nebbia celebra 50 años de Melopea. Vie 26 de sept, 21 h
LATE
Córdoba 954 (Pasaje Pan)
Ex empleados de la Nasa. Funk house. Sofía Pasquinellim Ani Bookx y Colomarino. Sáb 13 de sept, a las 20 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Trío Ventana, propuesta de los músicos uruguayos Nicolás Ibarburu, Martín Ibarburu y Hernán Peyrou. Un mix de música urbana con base en el jazz y el candombe fusión. Mañana, 21 h (Gran Salón)
Back to Soul. Homenaje a Amy Winehouse. La cantante rosarina, Celeste Aragón junto a 7 músicos en escena. Sáb 13 de sept, a las 21 h
Petit Jazz. Jue 18 de sept, a las 21 h. (Petit Salón). Gratis, retiro previo de entradas (hasta 2 por persona) desde 1 hora antes, en boletería.
Batel. Viaje en tambor por la Cuenca del Plata. Vie 19 de sept, a las 21 h (Gran Salón)
Amores Tangos. Dúo Moriconi Durá. La voz de Aldana Moriconi y el piano de Marita Durá. Sáb 20 de sept, 21 h. (Petit Salón)
Liliana Herrero y Susy Shock. Vie 26 de sept, a las 21h
METROPOLITANO
Junín 501
Miranda!. Sáb 27 de sept, a las 21 h
Teatro
ASTENGO
Mitre 754
Teatro Negro de Praga. Sáb 4 de oct, a las 20 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
La conversación infinita. Darío Sztajnszrajber y Alejandro Dolina. Dom 14 de sept, a las 20.30 h
C. C. ATLAS
Mitre 645
Vale con Bigote. La chispa, el desparpajo y ese equilibrio entre la alegría y el sarcasmo con que abordan la convivencia y la modernidad de las situaciones cotidianas de cualquier pareja. Jue 25 de sept, a las 21.30 h
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
Cuando Frank conoció a Carlitos. Según cuenta la leyenda, en 1934 Gardel estaba actuando en la NBC de New York cuando se le presentó un joven admirador, ansioso de conocer al «gran barítono rioplatense», que no era otro que Frank Sinatra a sus 19 años. Dir: Natalia del Castillo. Dom 21 de sept, a las 20 h
EMPLEADOS DE COMERCIO
Corrientes 450
El desalojo. “La comunitaria” y una versión contemporánea de la obra de Florencio Sánchez. Una mujer y sus hijos son desalojados al no poder afrontar el alquiler. Un entorno tragicómico y la indiferencia de la sociedad cobran vida en el patio de la vecindad. Sáb 13 de sept, a las 20 h
ESPACIO BRAVO
Catamarca 3624
No descansa nunca. Obra escrita y dirigida por Romina Mazzadi Arro, con las actuaciones de Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado. Los sáb de sept, a las 21 h
Voces que el viento trae, de Armando Durá. Uno de los mitos fundantes de la Argentina: Civilización y barbarie. Mito del que deriva la idea de Una nación para el desierto. Un padre, militar del ejército argentino de la época de la Conquista del desierto, se traslada con su mujer y sus tres hijas a las tierras del exterminio patagónico. Los dom de sept, a las 20 h
LA COMEDIA
Mitre 958
La vis cómica. La inefable compañía teatral de Angulo el malo desembarca en la Buenos Ayres virreinal embarrada y contrabandista, buscando nuevas plazas para su repertorio. Dramaturgia y dir: Mauricio Kartun. Hoy, a las 20 h
Sex, la obra. Una obra de texto sobre el universo del goce. Con Julieta Ortega, Diego Ramos, Gloria Carra y Nicolás Riera. Dir: José María Muscari. Dom 14, a las 20.30 h
Hilda Fest Vol. 2. Un homenaje docente conducido por la Maestra Hilda. Música, sketchs de humor y sorteos. Con Carla Laneri y dirección de Cristian Albornoz y Gabriel Paez. Dom 21 de sept, a las 20 h
Muerde. Thriller casi policial con Luciano Cáceres. Dramaturgia y dirección de Francisco Lumerman. Sáb 27 de sept, 21.30 h
LA ESCALERA
9 de Julio 324
He nacido para verte sonreír. Una unión vital. El deseo de reír. La última espera. La memoria que golpea y vuelve, que insiste. Dir: Jesica Blanco. Mañana, a las 21 h
LA MORADA
Avenida San Martín 771
Encontrarte sin querer encontrarte. Es el año 2020, Pablo y Marisol se encontraron y necesitan conocerse. Deciden pasar juntos el aislamiento por Covid. Dramaturgia y dir: Mecha Nuñez. Sáb 13 y 27 de sept., a las 21 h
LA ORILLA INFINITA
Colón 2148
Stefano es un grotesco criollo. Su protagonista es un músico egresado del conservatorio de Nápoles que llega a la Argentina, como muchos inmigrantes de principios del siglo XX, con la ilusión de hacer l’ América. Dir: Rody Bertol. Los vie de sept, a las 21 h
Presidente Schreber. La obra sigue la compleja vida de Daniel Paul Schreber, un hombre atrapado entre la realidad y sus delirios. Dramaturgia y dir: Hugo Cardozo. Los sáb de sept, a las 21 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Todas las exigencias del mundo. ¿Cómo ser feliz, productiva, buena madre, buena hija, tener buena presencia, trabajar de lo que amás, ganar un sueldazo… y no explotar en el intento? Florencia Sichel propone una charla filosófica. Hoy, a las 20.30 h (Gran Salón)
Demasiado. Unipersonal de Pablo Molinari. Un show de stand up para quienes sienten que todo hoy está un poco pasado de rosca. Mañana, a las 21 h (Teatro)
Pata de conejo. Versión libre de la obra Sobre el daño que causa el tabaco, de Antón Chejov, protagonizada por Gabriel Rocca y dirigida por Atilio Basaldella. Mañana, a las 21 h (Petit Salón).
Cuerpo adentro. Propuesta inmersiva de El Sueño de los Elefantes, preparada para transcurrir en una sala a oscuras. Combina la potencia de la ejecución de la música en vivo con las posibilidades que brinda el diseño sonoro 6.1. Dom 14 de sept, a las 17 h (Gran Salón)
MATEO BOOZ
San Lorenzo 2243
Karak. Obra que articula música, teatro y danza, y desarrolla una historia siguiendo un guión con personajes y una trama que presentan un diverso repertorio de ideas y conceptos. Dir: Manuel Noste. Vie 26 de sept, a las 21 h
SALA TANDAVA
9 de Julio 754
Una visita inesperada. En una noche de celebración de una familia convencional, una visita inesperada, expone los secretos más profundos de cada uno. Dir: Carlos Carusso. Los sáb de sept, a las 21 h
TEATRO DEL RAYO
Salta 2991
Todo terminará para Navidad. Sesenta y seis minutos antes de Nochebuena… Texto, dramaturgia y dir: Aldo El-Jatib. Los vie de sept, a las 21 h
Al Matadero. Un investigador se sumerge en la historia nacional para reconstruir el crimen narrado en “El Matadero” de Esteban Echeverría, una obra fundante de la narrativa argentina moderna. Los sáb de sept, a las 21 h
TEATRO DE LA MANZANA
San Juan 1950
La hija sin cabeza. La inundación devastadora invade la casa de una familia de mujeres, aisladas de la ciudad. Dir: Luciana Di Pietro. Mañana, a las 21 h