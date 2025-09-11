Norma Acosta quedó ayer detenida en prisión preventiva por seis meses, tras la resolución de la jueza Eleonora Verón quien escuchó al fiscal Pablo Socca de acusarla de los delitos de intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego, agravado por la participación de menor de edad en concurso ideal con abuso de armas, como instigadora, además de falso testimonio. Mientras Juan José Gómez pasara e mismo tiempo detenido por haber gestionado el autoatentado, bajo la figura de intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego, agravado por la participación de menor de edad en concurso ideal con abuso de armas, como partícipe primario.

El Fiscal Pablo Socca le atribuye a Acosta haber organizado con la colaboración del barrabrava de Central y luego de Newell's la realización de un autoatentado, consistente en un ataque armado contra su vivienda, en Pasaje Larguía al 3400 de Rosario, ocurrido el 7 de mayo de 2025 aproximadamente a las 09:25 h.

Según la fiscalía con el objetivo de instalar públicamente la sospecha de una represalia cometida por la Policía de la Provincia de Santa Fe, mostrándose como víctima de un supuesto atentado que tendría presunta explicación en denuncias de corrupción realizadas días atrás por la imputada en redes sociales. De este modo sostuvo la acusación "generando de esa manera conmoción pública y temor en la sociedad por la importante situación -en apariencia- ocurrida. Especialmente cuando el 5 de mayo de 2025 se realizaron 34 allanamientos y 16 detenciones de integrantes de las fuerzas policiales de la provincia de Santa Fe por Malversación de Combustible, situación que provocó desplazamiento de numerosos jefes y la intervención de la URII por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia" . Cabe explicar que se refieren a la denuncia por el robo de combustible para los móviles policiales que terminó con varios jefes policiales desplazados.

De esta manera, según Socca, Acosta "hizo provecho de la exposición de lo ocurrido para tomar una postura ante los medios de comunicación como una persona perseguida por las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe, teniendo la posibilidad de prestar declaración testimonial como víctima ante autoridades judiciales en la investigación, para instalar hipótesis ficticias y fraudulentas y para introducir información falsa e incriminatoria sobre diferentes autoridades policiales, por razones desconocidas".

Segun el acusador para llevar a cabo el autoatentado, la imputada contó con la colaboración necesaria de Gómez quien fue integrante de un club de fútbol de la ciudad de Rosario y actual participante de otro de ellos el cual disponiendo de recursos humanos y materiales (armas de fuego, municiones) para la comisión del hecho, encargó a Nahuel Depetris la planificación y ejecución quien decidió a su vez reclutar personas de su confianza para que actúen como Nicolás Robles y de un menor de edad de 17 años, quienes concurrieron a la vivienda de Acosta y efectuaron al menos 5 disparos con un arma de fuego calibre 9mm contra el frente de la vivienda.

El atentado estaba previsto y planificado para realizarse la noche del 06/05/25 pero fue finalmente realizado al día siguiente a las 09:27 hs. Con el fin de aparentar verosimilitud al relato la imputada en horas de la noche del 06/05/2025 a las 21:59 h, realizó una publicación en su perfil de Facebook donde denunciaba con nombre y apellido la realización de maniobras corruptas de personal jerárquico de la policía de Santa Fe, esperando que el ataque armado se realice inmediatamente después y así poder instalar la hipótesis de una supuesta represalia policial por sus manifestaciones.

También se le atribuye a Acosta en fecha 8 de mayo de 2025, colocándose como testigo presencial y directa de la balacera ocurrida, manifestando que había visto la secuencia exacta de los disparos justo cuando ella egresaba de su domicilio, siendo esto falso y de lo ocurrido, en tanto se logró acreditar que los autores de la balacera fueron dos jóvenes, Robles y otro menor de edad que acudieron al lugar en una bicicleta. El contenido de la declaración de Acosta en la justicia y brindadas a los medios de comunicación y en publicaciones realizadas en redes sociales, tuvieron por objetivo desligar y desvincular a los autores materiales del hecho Depetris alias Monta y Robles (imputados) con el fin de encubrir la realidad de lo sucedido y obstaculizar la investigación; todo esto, para evitar ser descubierta como la ideóloga pero además por el compromiso asumido con Gómez por ser su cómplice y la persona a la cual ella acudió para lograr la realización del autoatentado.

Robles fue imputado el 20/05/25 por abuso de armas, agravado por la participación de menor de edad , en grado consumado y en carácter de coautor y en concurso real con el delito de portación ilegítima de arma de fuego de guerra, como coautor disponiéndose su prisión preventiva hasta el 20 de noviembre de 2025. En tanto "Monta" Depetris fue imputado el 27/08/25 por abuso de armas, agravado por la participación de menor de edad y en carácter de coautor disponiéndose su prisión preventiva hasta el 20 de noviembre de 2025.