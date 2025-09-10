El mural del artista callejero británico Banksy, que apareció el lunes en la pared exterior del Tribunal Superior de Londres, fue borrado. De acuerdo a las imágenes trascendidas, actualmente solo queda una sombra de la creación original.

La obra mostraba a un juez, con peluca y toga, golpeando con un mazo a una persona que sostenía una pancarta manchada de sangre, interpretada como crítica a la represión de la libertad de expresión.

En las últimas horas, se ha visto a trabajadores limpiando el graffiti detrás de una valla de protección, mientras transeúntes curiosos tomaban fotografías de la escena.

Banksy confirmó la autoría del mural mediante su cuenta de Instagram, publicando imágenes del diseño antes de que fuera cubierto con plásticos y vallas por las autoridades.

La Policía Metropolitana de Londres confirmó que recibió una denuncia por daño criminal en relación con el graffiti y dijo que mantiene abierta una investigación.

En tanto, fuentes del Royal Courts of Justice (Tribunal Superior de Justicia) indicaron que el mural debía eliminarse porque el edificio, que alberga tribunales de alto rango en el centro de Londres, está protegido por su importancia histórica.

El artista, cuya identidad se mantiene en secreto, es conocido por reivindicar mediante su arte callejero cuestiones sociales, políticas y medioambientales en distintas partes del mundo.

