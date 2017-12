River acordó con Xolos de Tijuana, México, la llegada del volante Damián Musto de cara al 2018, temporada en la que el equipo que conduce Marcelo Gallardo jugará la Supercopa Argentina, la Superliga y la Copa Libertadores. Si bien no trascendió la cifra exacta, el club de Núñez pagaría cerca de 2 millones de dólares por el pase del ex Quilmes, Atlético Tucumán, Spezia (Italia), Olimpo y Central. Mientras el arquero argentino Franco Armani parece decidido a dejar su exitoso paso por Atlético Nacional de Medellín, equipo colombiano al que acaba de arribar el ex entrenador de Lanús Jorge Almirón, en los próximos días se resolverían las llegadas del delantero Lucas Pratto, de San Pablo de Brasil, y del volante ofensivo Lucas Zelarayán, del América de México.

Para convertirse en el primer refuerzo de River, el volante Musto –oriundo de Casilda, Santa Fe– firmará un contrato por tres años. Lo único que aún resta es que la dirigencia millonaria y el jugador arreglen los números del contrato, aunque en Núñez dan por descontado que la negociación cerrará con éxito. El mediocampista de 30 años jugó 15 partidos en el Xolos mexicano, anotó un gol, recibió siete tarjetas amarillas y sufrió una expulsión.

Por otra parte, el presidente de Atlético Nacional de Medellín, Andrés Botero, le pidió a Armani, “uno de los pilares del equipo”, que “recapacite” sobre su intención de migrar a River. El dirigente comentó que Armani le expresó su interés de “estar en un club grande de la Argentina” al considerar que ya completó “un ciclo” en la entidad colombiana, donde milita desde mediados de 2010 y en la que obtuvo 11 títulos nacionales, la Libertadores 2016 y la Recopa Sudamericana 2017.

“Sería triste que con la llegada del profesor Almirón se nos retirara Armani. Su salida es un tema que se ha venido hablando mucho, pero me reuniré con él para ver a qué arreglo se puede llegar; porque ésta es su casa, él se ha formado acá y queremos que continúe aunque sea un año y luego sí mire otros horizontes”, apuntó el presidente y aclaró los motivos: “Primero porque tiene contrato hasta 2019, y segundo porque hay una cláusula de rescisión”.

Por su parte, el representante del arquero, Martín Aráoz, afirmó: “Sólo falta que se pongan de acuerdo los clubes para que Franco ataje en River”. Cabe destacar que Armani sólo tiene experiencia en Argentina en el ascenso, dado que atajó en Ferro (2007-2009) y en Deportivo Merlo (2009-2010).