Los problemas financieros en Newell’s llevan al club a tener que afrontar juicios en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, gastando miles de dólares en abogados. Meses atrás el club fue intimado a pagar una deuda pendiente con el ex jugador Guillermo May y en las últimas horas llegó reclamo de Liverpool de Uruguay por el pase que nunca le pagaron por el delantero Juan Ramírez. El club está inhibido de sumar refuerzos para los próximos contrataciones, aunque la directiva aseguró ayer que “está trabajando para tener una resolución definitiva favorable”.

La situación económica de Newell's es una preocupación de todas las agrupaciones y en los últimos días elevó un pedido de informes la Comisión Fiscalizadora. El presidente Ignacio Astore siempre fue reticente a dar información sobre la administración del club. De hecho, la dirigencia todavía no explicó cómo vendió a Mateo Silvetti. Se sospecha de una triangulación con participación de terceros para luego llegar a Inter de Miami.

