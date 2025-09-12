A 48 horas del asesinato del activista republicano y ultraconservador Charlie Kirk, el presidente estadounidense Donald Trump anunció este viernes que, tras una intensa búsqueda, el presunto autor del crimen fue detenido. "Alguien muy cercano a él lo entregó", indicó en una entrevista en vivo con Fox News.

El mandatario no ofreció más detalles del sospechoso y del procedimiento de detención. Desde el último miércoles, autoridades del área de Seguridad y del FBI estadounidenses estudiaban el área del campus de la Universidad Utah Valley donde el referente político recibió un disparo en el cuello. Además, el jueves por la tarde difundieron dos fotografías del supuesto criminal para acelerar el proceso de identificación y captura —ofrecían como recompensa hasta 100.000 dólares a quien entregue información veraz—.

Según las fotos que dieron a conocer, el autor del crimen es un hombre blanco que en ese momento vestía pantalones y un buzo oscuro con la imagen de una bandera estadounidense y un águila calva superpuesta. También llevaba como accesorios una gorra y unos lentes de sol.

En esta línea, el FBI confirmó que había hallado "en una zona boscosa" el arma con el que mataron a Kirk, un rifle de cerrojo de gran potencia.

El comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, había precisado que las averiguaciones indicaban que el asesino se desplazó por el techo de los edificios del campus y que desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano.

Pocas horas después del crimen una persona había sido detenida por la policía, pero resultó liberada más tarde cuando se confirmó que no era sospechosa de haber provocado la muerte de Kirk.

Charlie Kirk era cofundador de Turning Point USA, una de las caras jóvenes del movimiento Make America Great Again (MAGA) y partidario del derecho a portar armas. Murió tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. Tenía 31 años y era dueño de una enorme influencia en la política estadounidense. Su fama fue tan grande que se había vuelto protagonista en uno de los episodios más nuevos de la serie cómica animada South Park.

Durante su trayectoria como activista contribuyó al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca. Además, era un ferviente defensor del derecho a la libre portación de armas.