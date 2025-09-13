Una feria con más de 30 emprendimientos locales, música en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia se realizará este sábado 13 de septiembre, de 15.30 a 19.30, en Jujuy 2844. La entrada es libre y gratuita.

Más de 30 emprendimientos locales presentarán sus productos de diseño, incluyendo accesorios, marroquinería, decoración para el hogar, ilustraciones, encuadernación, cosmética natural, indumentaria y alimentos. La oferta gastronómica estará a cargo de Usina Bar, que también celebra su reinauguración y está renovado, y Arcade Cider, que ofrecerán opciones para todos los gustos.

La música en vivo será protagonista con la presentación del DJ rosarino Lucas Roma, que animará la tarde con su set. Además, habrá un espacio de tarot, glitter a la gorra, stands de Galgos Libres Rosario y salud con vacunación de COVID, gripe, antitetánica y hepatitis; actividades interactivas de ambiente; un espacio del Laboratorio de ciudades imaginadas para infancias (de 17 a 18); y un segmento de floristería con una charla abierta sobre armado de arreglos primaverales a cargo de Rita Di Filippo.

El Mercadito Usina es una iniciativa que busca promover y difundir emprendimientos locales, generar redes de colaboración y fomentar alternativas de consumo responsable. Una oportunidad para encontrarse, compartir y apoyar la producción rosarina.

Se puede consultar más información en el sitio web de Usina Social o en las redes sociales.