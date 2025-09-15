El Mecanismo Infernal de la deuda regresa

Por Raúl Dellatorre

Mientras muchos siguen preguntando: ¿llegará este gobierno hasta el 26 de octubre?, otros empiezan a plantearse el interrogante, ¿y qué hará el gobierno, con resultado favorable o en contra en las elecciones, a partir del 26 de octubre? Porque hay algo que no deja lugar a dudas: estamos en una crisis económica ya desde antes de las elecciones bonaerenses, que el gobierno no lograba controlar, y que sigue creciendo sin que el gobierno arriesgue a hacer algo muy diferente para enfrentarla. Es más: su principal argumento, ahora como antes de las elecciones del 7 de septiembre, sigue siendo el mismo: negar la crisis. ¿Podrá mantener esa misma postura negacionista después del 26 de octubre? Hay razones para creer que no, incluso si se diera el improbable escenario de un resultado exitoso para el gobierno en las legislativas nacionales del 26 del 10.