Un hombre de 41 años fue detenido en Bahía Blanca, acusado de haber ingresado por la fuerza a la vivienda de su ex pareja, una mujer de 38, a quien golpeó en el rostro y en el cuello mientras ella tenía en brazos a su hijo de 11 meses. El ataque ocurrió en presencia de la familia y derivó en una violenta confrontación. El bebé, según confirmaron las autoridades, no sufrió lesiones.

El episodio se produjo durante el fin de semana en una casa ubicada sobre la calle Borghino al 3800, en el barrio Villa Harding Green, en las afueras de la ciudad. Un llamado al servicio de emergencias 911 alertó a la policía sobre una pelea en curso dentro de la vivienda. Cuando los efectivos arribaron al lugar encontraron a la mujer visiblemente golpeada y con el bebé en brazos. Ella relató que su ex pareja había irrumpido en el domicilio y comenzó a agredirla, lo que llevó a que su yerno, un joven de 19 años, interviniera para defenderla.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, en medio de la pelea el agresor, identificado luego como Juan Francisco Igor Fica, tomó un cuchillo y atacó al joven, provocándole varios cortes en el rostro. Tras herirlo, el hombre escapó a pie del domicilio mientras las víctimas pedían auxilio.

La mujer recibió atención en el lugar por las lesiones sufridas, mientras que el muchacho fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde se le practicaron curaciones y quedó en observación aunque fuera de peligro. El operativo policial desplegado en la zona permitió ubicar al sospechoso a pocas cuadras de la vivienda: fue interceptado en las calles San José y Gambaretes y trasladado a la comisaría.

La causa quedó caratulada como “lesiones leves”, aunque no se descarta que pueda agravarse en el transcurso de la investigación, dada la violencia del hecho y la presencia de un niño durante la agresión. El acusado permanece detenido a disposición de la Justicia mientras se amplían los peritajes y se toman declaraciones testimoniales para determinar con precisión cómo se desarrollaron los acontecimientos.











