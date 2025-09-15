El comunicado difundido este lunes por la CGT Regional Bahía Blanca provocó un nuevo capítulo en la tensión entre los gremios bonaerenses y el gobierno de Javier Milei. La organización repudió la decisión de reducir a la mitad los fondos destinados a obras y asistencia tras el desastre natural e inundación del 7 de marzo. “Que se arreglen solos, total nos votan igual”, fue el título elegido en un texto que refleja la bronca acumulada por estos sectores.

El presupuesto inicial había sido fijado en 200 mil millones de pesos a través de un decreto presidencial, pero ahora se recortó en un 50 por ciento. Para los gremialistas, la decisión confirma lo que ya se intuía. A medio año del desastre todavía no llegaron las partidas para infraestructura, los beneficios impositivos ni las ayudas prometidas a comerciantes y empresas, según aseguraron. “Esta decisión lleva la firma de ‘dos funcionarios nuevos, que nunca estuvieron en cargos políticos y que no puede ser calificados de casta, los nóveles políticos Guillermo Francos y Luis Caputo’”, remarcaron los firmantes Roberto Arcangel, secretario general de S.T.I.H.M.P.R.A. Bahía Blanca y Delegado Regional de la CGT Bahía Blanca, Carlos J. de Boer, secretario general de la UOCRA Bahía Blanca y delegado regional de la CGT Bahía Blanca y Raúl Oviedo, secretario general de la AEC Bahía Blanca y delegado Regional de la CGT Bahía Blanca.

El repudio se da apenas una semana después de las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre, en las que La Libertad Avanza se impuso en Bahía Blanca con el 46,41 por ciento de los votos, es decir, 70.633 personas. Además, la Sexta Sección fue una de las dos secciones donde el oficialismo nacional logró imponerse, junto a la Quinta, mientras que perdió en las seis restantes.

Desde la CGT no logran entender semejante apoyo tras meses de abandono. En tanto, un vecino sintetizó para Buenos Aires/12 una presunta y posible explicación: “Hubo gente que creyó que si votaban a los candidatos de Milei, el gobierno los iba a premiar de alguna forma. Pero fue exactamente al revés”.

La contradicción se hace más evidente si se recuerda que el gobernador Axel Kicillof y el municipio encabezado por Federico Susbielles desplegaron recursos y asistencia en las dos catástrofes recientes, el tornado de diciembre de 2023 que dejó trece muertos y la inundación de marzo de este año. En ambos casos, la presencia nacional fue escasa y simbólica una presencia del presidente Milei menor a las dos horas.

Los gremios reclaman que todas las fuerzas políticas eleven su voz y exijan el cumplimiento de las promesas, tanto en obras para evitar nuevas tragedias como en la ayuda económica indispensable para la recuperación local. Mientras, se lamentan porque Bahía Blanca, otra vez, queda en el medio de la política nacional, atrapada entre el abandono y el respaldo popular a quienes ajustan los recursos, según manifiestan.