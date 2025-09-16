La expresidenta Cristina Kirchner salió a saludar desde el balcón de su casa a los estudiantes que participaban este martes de la marcha por un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices.

En las imágenes difundidas en las redes sociales, se puede ver a los militantes secundarios y universitarios que se movilizaron hasta San José 1111 para expresarle su apoyo y cariño a CFK.

La exmandatario devolvió el gesto con un cálido saludo y haciendo un corazón con sus manos ante los presentes.

La marcha, que partió desde el Congreso, tuvo lugar este martes, al cumplirse 49 años de La Noche de los Lápices. Un nuevo aniversario de la trágica noche de 1976, donde un operativo represivo de la última dictadura militar secuestró y torturó a 10 estudiantes y militantes secundarios en La Plata.

Seis de ellos aún continúan desaparecidos: Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel A. Racero y Horacio Ungaro. Los cuatro sobrevivientes fueron Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler.

Una vez más, esta marcha histórica es esencial para el movimiento estudiantil, para enfrentar el negacionismo que forma parte de la propaganda ideológica del gobierno libertario de Javier Milei.