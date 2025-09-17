Un grupo de trabajadores del frigorífico Swift, en Villa Gobernador Gálvez, denunció que alrededor de 80 empleados fueron despedidos en los últimos días sin recibir explicación previa. Los operarios afirmaron que recién tomaron conocimiento de la situación cuando intentaron ingresar a la planta y se encontraron con que su acceso estaba bloqueado. Según relataron, las cesantías se dividieron en dos tandas: unas 40 durante la semana pasada y una cantidad similar entre el lunes y el martes. “Me despidieron sin motivo y después me llegó el telegrama. Así está pasando con muchos compañeros”, contó uno de los afectados, que trabajaba en el sector de la picada.
