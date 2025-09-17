Que un taller mecánico no atienda el teléfono es lo más lógico: uno casi se puede imaginar la escena del aparato fijo, de otra época, sonando a duras penas, olvidado, entre ruidos de aceleradas, gritos y cumbias. Pero en general el Whatsapp te lo contestan. Puede ser al toque, ese mismo día más tarde o al día siguiente, pero lo miran porque todo pasa por ahí.

Por eso me sorprendió tanto silencio del taller de Manuel, siempre tan prolijo en publicar los horarios en sus estados y sus redes. Al cuarto día sin respuesta, fui para allá. No me resulta sencillo, tengo que bordear toda la ciudad, cruzar el Puente Pueyrredón y meterme por Pavón.

El taller está en Avellaneda, cerca del límite con Lanús. "¿No había uno más lejos?" me preguntaría un personaje de Okupas. Talleres hay miles, pero hay fierros que sólo se atienden en el de Manuel. Es un taller especializado. ¿En qué? En motos y cuatriciclos chinos, en fierros baratos, que otro mecánico consideraría descartables.

Mientras cualquier mecánico te miraría con cara de "eso acá no entra", Manuel los recibe, los desarma, sabe qué repuesto le va, dónde conseguirlo o, en el peor de los casos, como contagiarte su serenidad y paciencia. Hasta que logra resucitar lo que parecía muerto.

Como no estaba la recepcionista, gopeé las manos y pasé al fondo. Lo que vi al entrar me sorprendió. El taller se convirtió en una especie de desarmadero o cementerio de motovehículos sin destino. "De este lado están los terminados, pero que los dueños no vienen a buscarlos", me dijo a modo de saludo, entre chupada y chupada de un mate amargo.

Cuenta que toda esa es gente que aceptó un presupuesto, encargó un laburo pero después algo le impidió juntar la guita para pagar el arreglo y llevarse la moto. Manuel no se altera, pero en cada una de ellas, que alineadas a cuarenta y cinco grados cubren la pared del fondo, de punta a punta, tiene hundidos unos cuántos miles de mangos y horas de laburo. "Algunos son pibes que conozco hace años, ningunos barriletes", apunta.

Y eso que Manuel tiene una política especial: a los que laburan con Rappi o PedidosYa, les deja sacar la moto aunque no la puedan poner toda. "Si no se la llevan no laburan, y si no laburan... ¿cómo me garpan?" dice con una lógica implacable, pero que todavía no llegó a la sede del FMI en Washington.

Del otro lado, hay otra cantidad parecida de motos, pero no lucen tan bien. "A todas esas les falta algo, un repuesto para terminarlas. O porque no se consigue o porque vale más que la moto entera", cuenta con resignación. "Por ejemplo a este", señala un scooter, "se le cagó el módulo. A lo mejor me lo quedo y lo desarmo para repuestos", evalúa.

"Pensé que con el dólar barato entraba de todo", contesto tímidamente. Temo que toda esta introducción termine en malas noticias para mi, que dejé un paciente internado hace ya demasiado tiempo. "Si y no. Entra lo que tiene mercado y los que compraban estas marcas hoy están pa' trás. ¿Quién se va a ensartar con repuestos para pobres?", reflexiona y me tiende el mate.

Entre 2011 y 2016, en este mismo local, los metros cuadrados se repartían entre el taller y una agencia de motos. Manuel hizo una buena diferencia vendiendo motitos de baja cilindrada en cuotas, con financiamiento de bancos públicos, cuando un aguinaldo o dos números en el Quini ya te permitían entrar a un crédito nuevo.

"El 110" es el primer bien durable al que accedieron muchos argentinos por esos años. "Varias de estas las vendi yo. No pudieron renovarlas, trataron de mantenerlas, y ahí están, detonadas pero vivas", ríe.

El 110 es la herramienta de laburo de muchos jóvenes, el medio de transporte de las familias (en los pueblos es normal ver viajar a tres o cuatro juntos) y, personalizado, el signo de status de algunos picantes, que cuando oscurece juegan a colgarla y tirar contraexplosiones. Los que accedieron a él hace una década o más, después lo ataron con alambre y resistieron como pudieron, y ahora lo dejan tirado en un taller.

"Esta tarde desarmo el tuyo y te digo qué onda", me dice Manuel, dando a entender que mi tiempo se terminó. "Te tomo la palabra, si no me escribis hoy, mañana te empiezo a llamar desde las ocho", le contesto.

"Ya no atiendo, ni a las ocho ni nunca. No es mala onda. Tengo dos manos. Antes éramos seis acá. Ahora estoy yo solo", me dice y me voy en silencio, pensando que igual o peor que el dueño de una moto sin desarmada y sin destino está un mecánico desempleado.