La Justicia bonaerense rechazó los pedidos de libertad condicional interpuestos por Ricardo Anselmini y Oscar Echenique. Ambos efectivos fueron sentenciados a prisión perpetua por el femicidio de Natalia Melmann, a quien violaron y asesinaron el 4 de febrero de 2001 en Miramar.

El encargado de informar la decisión fue Gustavo Melmann, el padre de la joven, quien aseguró que los condenados seguirán en la Unidad Penitenciaria Nº 44 de Batán. "Es una barbarie lo que hicieron a Nati, hubo jueces que escucharon los ruegos que ella hizo por su vida", señaló el hombre luego del fallo de los jueces De Marco, Ángulo y Poggetto en una votación que salió 2 a 1.

En primera instancia la abogada de los sentenciados, Patricia Perelló, había presentado esta solicitud en el Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de Mar del Plata, la cual fue rechazada por el juez Ricardo Perdichizzi el pasado 12 de agosto. La magistrada apeló la resolución y así llegó a la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata, que volvió a negar la libertad condicional de los ex efectivos bonaerenses.

El caso Melmann

El 4 de febrero de 2001 Natalia Melmann, una joven de 15 años, fue secuestrada al salir del boliche Amadeus y obligada a subirse a una camioneta en la que fue trasladada a una cabaña sin agua ni luz. Allí fue torturada, violada y asesinada por ahorcamiento con el cordón de sus zapatillas. Su cuerpo fue encontrado semi-enterrado 4 días después en el vivero dunícola Florentino Ameghino.

Los policías bonaerenses Ricardo Suárez, Ricardo Anselmini y Oscar Echenique fueron condenados a prisión perpetua por secuestro, abuso sexual agravado y homicidio mientras que Gustavo Fernández fue sentenciado a 25 años de prisión. Recién en 2023 Ricardo Panadero fue condenado a perpetua tras una primera absolución anulada.