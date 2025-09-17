Miles de personas se concentraron en el centro de Londres para protestar ante la visita de Estado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezó este miércoles al Reino Unido. Con carteles, disfraces, cánticos y banderas --en su mayoría de Palestina--, e incluso globos y muñecos con la cara del mandatario, los asistentes se mostraron en desacuerdo con la presencia del mandatario norteamericano y los honores con los que fue recibido en el castillo de Windsor, a las afueras de la capital, por el rey Carlos III.

La concentración, organizada por la coalición "Stop Trump", tomó como punto de partida la céntrica calle Portland Place, y transitó por Oxford Street para pasar luego por puntos emblemáticos como Picadilly Circus o Trafalgar Square, antes de llegar a la plaza del Parlamento, donde se leyó un manifiesto. "Estoy aquí para manifestarme y he asistido a todas las manifestaciones de los últimos dos años para protestar contra la doble moral, la criminalidad de un genocidio, contra un presidente que es un criminal y al que no se debería invitar a ningún sitio", dijo a la agencia de noticias EFE Rose Issa, una jubilada londinense.

En contra del republicano

Antes de comenzar la marcha, se vivieron algunos momentos de tensión cuando un hombre se sentó frente a la cabecera de la manifestación con una silla y una pequeña mesa de la que colgaba un cartel en el que se leía "Your side killed Charlie Kirk. Prove me not" (Su lado mató a Charle Kirk. Demuéstrame que no). Esta persona, que fue custodiada por la policía en todo momento, lanzó arengas a favor de Trump y acusó a los manifestantes de apoyar la muerte del activista conservador Charlie Kirk, por lo que recibió abucheos y gritos, sin que se causasen disturbios graves.

La tónica general entre los manifestantes era de desaprobación ante un Trump que "debería estar en prisión, como (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu", aseveró Issa. Para Jim O'Donnell, un ingeniero de software británico, el Reino Unido está recibiendo "a un racista y a un violador convicto", y pidió al Gobierno británico que se niegue a colaborar con el presidente estadounidense. "No creo que debamos reconocer a este hombre en absoluto. Creo que deberían plantarle cara. Creo que el Gobierno debe desarrollar algún tipo de columna vertebral moral y decirle que no a este hombre", manifestó.

A la protesta acudieron diversos grupos con banderas y carteles identificativos, como un grupo de judíos antisionistas o asociaciones estudiantiles, así como algunos manifestantes disfrazados del propio Trump, del que portaron muñecos hinchables.

El primer ministro británico, el laborista, Keir Starmer, también fue objeto de críticas ya que se lo señaló como aliado del republicano. "Yo me manifiesto no solo por el cambio climático o por el propio Trump, sino por Trump y todos sus aliados, incluidos Keir Starmer y el Gobierno británico. Creo que se están ensuciando, tienen las manos llenas de sangre y es repugnante ver que se da la bienvenida a un criminal", exclamó Issa.

El encuentro con Carlos III

Trump fue recibido este miércoles por el rey Carlos III y la reina consorte Camila en el castillo de Windsor, a unos 40 kilómetros de Londres, después de llegar en la noche del martes al Reino Unido, donde permanecerá hasta el jueves. El republicano regaló al británico una réplica de la espada que el presidente Dwight Eisenhower usó durante la II Guerra Mundial.

Por su parte, los reyes entregaron al magnate un volumen de cuero conmemorativo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia estadounidense y la bandera británica que ondeó en el Palacio de Buckingham el día de su investidura el 20 de enero pasado. Estos han sido los obsequios que los dos jefes de Estado se han intercambiado en Casa Victoria, en los terrenos del castillo de Windsor, después de que Trump y la primera dama de EE.UU. llegaran en helicóptero hasta la finca, donde los esperaban los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina.

A su vez, Trump y su esposa depositaron una corona de flores en la tumba de Isabel II, en la Capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Antes de ese acto privado, la pareja apreció una selección de piezas de la Colección Real vinculadas a la historia de EE.UU., entre ellas mapas y documentos de la guerra de Independencia, mostradas por los reyes Carlos III y Camila en el Salón Verde de la residencia real.

Por otro lado, el rey Carlos III y Trump pasaron revista a la Guardia Real en el castillo de Windsor, como parte de la ceremonia de bienvenida al presidente de Estados Unidos. Ambos llegaron al patio del castillo y fortaleza de Windsor en una carroza cerrada tirada por seis caballos blancos desde Casa Victoria. Durante la ceremonia, con toda la pompa reservada para este tipo de visitas, se escucharon los himnos nacionales de los dos países antes de la inspección de la guardia real.

La magnitud de la ceremonia militar que se ha ofrecido al presidente de EE.UU. no tiene precedentes y marca la mayor bienvenida militar para una visita de Estado al Reino Unido que se recuerda. En total, alrededor de 120 caballos y 1.300 miembros del ejército británico participaron en la ceremonia de bienvenida en Windsor, con 160 efectivos de la Marina Real Británica y 140 de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF). Esta es la segunda visita de Estado que hace el presidente al Reino Unido, tras la de 2019 durante su primer mandato.