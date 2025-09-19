La tasa de desocupación en la Argentina se ubicó en 7,6% en el segundo trimestre de 2025, de acuerdo a los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La cifra es igual a la registrada en el mismo período del año pasado y apenas menor al 7,9% del primer trimestre. En el caso del Gran Rosario, el desempleo llegó al 7,7%, por encima del 7,2% interanual y también más alto que el 7,1% medido en los primeros tres meses de 2025. Según el informe, la tasa de actividad se ubicó en 48,1% y la tasa de empleo en 44,5%. En tanto, la subocupación alcanzó al 11,6% de la población económicamente activa, mientras que la presión sobre el mercado laboral —que incluye desocupados, subocupados y ocupados demandantes— llegó al 30,5%.
