El silencio es definitivamente el enemigo íntimo de las personas vulnerables. Una herramienta de adoctrinamiento, tortura y condena. Las mujeres callamos abusos, violencias y también guardamos entre cuatro paredes, en soledad, las adicciones que nos entrampan, transformándose en salida, refugio y trampa mortal. Cuando todo se hace insostenible y el entramado social se deshilacha frente a un estado que insiste en el exterminio, la salud mental busca desesperadamente atajos indecibles:

¿Por qué no nos animamos a buscar ayuda para nosotras? El 79% de las consultas realizadas en esta área son hechas por mujeres para terceros, que en su gran mayoría son varones. Buceando en las causas del aumento de consumos problemáticos en mujeres llegamos a un punto repetido: la feminización de la pobreza.

Si hacemos un paralelismo entre la falta de trabajo y el dato de que 80% de las familias monomarentales son lideradas por mujeres, sumado a que el 60% de las mujeres no reciben cuota alimentaria o la misma es insuficiente, podemos imaginar la falta de recursos simbólicos y reales para pensar en su propia salud integral. El 85% de las personas tratadas por adicciones son hombres, sólo el 15% son mujeres.

Esta diferencia abismal tiene sólidas razones: las mujeres no tienen tiempo, ni dinero, ni espacios para el autocuidado. Y cuando las problemáticas se acumulan, el consumo aparece como una forma de anestesiar el dolor o el agotamiento.

Cuando aparece la trampa, no existe red que acompañe de la misma manera a todos y todas. Hay algo que se diluye cuando la mujer NO PUEDE.

El “no poder” en una sociedad que nos exige lealtades tortuosas, es una traición inapelable. El cartel de mala madre amenaza desde todos los frentes. Esas malas madres llegan al plato de cocaína en contextos violentos. El 32% admiten que sufren violencia de género intramatrimonial y que no pueden irse del hogar por falta de recursos económicos. Una de cada 5 relata que fue abusada sexualmente en algún momento de su vida.

En un 70% estas mujeres se drogan solas, cuando la familia duerme. Encerrada en el cuarto, en un baño, en el auto, en el patio. No hay una búsqueda del goce, hay una necesidad desesperada de no sentir.

¿Qué sucede cuando el espiral de consumo es irrefrenable al punto de transitar un embarazo atravesado por una adicción? Miedo a los controles, miedo a que les quiten les hijes, miedo, MIEDO y CULPA.

En los últimos años, un alarmante incremento en el número de recién nacidos expuestos a drogas se registró en las principales maternidades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Santa Fe. Este relevamiento pone de manifiesto una tendencia preocupante que refleja tanto el aumento del consumo de sustancias durante el embarazo como las deficiencias en la detección y tratamiento de estos casos. La frazada del abordaje de las adicciones es muy corta, pero para las mujeres que maternan, la frazada es INEXISTENTE.

Otras cifras revelan que en el último año, aumentó un 189% la cantidad de bebés que nacen con droga en sangre.

3 de cada 100 recién nacidos padecen abstinencia. El 30% de los bebés expuestos a sustancias de abuso nacieron con sífilis congénita, una enfermedad prevenible con penicilina si se detecta a tiempo. También se reportó que el 3% de estos bebés tenía VIH. La prevalencia de infecciones de transmisión sexual es mayor en los bebés cuyas madres consumieron drogas durante el embarazo.

Este cuadro de situación saca de la cancha cualquier posibilidad de contemplación y mucho menos, perdón. Ser paria en el reino de los hombres de bien implica la revictimización y el castigo como medicina. Un largo peregrinar hasta un posible tratamiento adecuado está lleno de dificultades y violencias. Según el informe del Observatorio de la Cruz Roja, “los servicios públicos de salud presentan deficiencias por disponibilidad de personal, asignación de turnos, acompañamiento en los profesionales y la alta medicalización (dada la falta de espacios terapéuticos). Al mismo tiempo, los servicios de salud privados son restrictivos para mujeres en condiciones de vulnerabilidad”.

El fantasma de la estigmatización tiene devoción por las mujeres que sacan las patitas del plato. O el plato está ahí, escondido debajo de la cama con una bolsa de cocaína, junto a una botella de alcohol.

El consumo de alcohol o estupefacientes en las mujeres no tiene el mismo peso que en los hombres. Sí, también las adicciones marcan una desigualdad, una desventaja, una vergüenza mayor. Desde hace algunos años, desde diferentes organizaciones, están batallando con esta alfombra social que intenta tapar una problemática imparable.

Las mujeres adictas no se muestran, no se drogan en grupos de amigos, frente a sus parejas, y tampoco piden ayuda.

La discriminación y los rótulos no tardan en llegar. La vulnerabilidad del cuerpo de una mujer pobre, bajo los efectos de drogas, se transforma en la paga más a mano.

Puta. Malamadre. Falopera.

Sin contención, sin puertas para golpear, con una salud pública devastada, con el hospital Bonaparte funcionando a los ponchazos, con menos profesionales y dando turnos cada muerte de obispo, los caminos se transforman en un callejón sin salida.



