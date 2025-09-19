Una joven denunció que mientras viajaba en el transporte público fue atacada por un hombre porque iba vestida con una remera que hacía referencia a la cantante Lali Espósito. Según su relato, el agresor le habría pegado una piña en la cabeza mientras le gritaba "Te gustan las chorras" y "Ladri Depósito", el término que inventó el mandatario nacional cuando decidió enemistarse con la artista pop.

La situación ocurrió este jueves, según indicó Malena, la víctima, desde su cuenta de X, donde dio a conocer el episodio. A las horas, su caso se volvió viral y generó un fuerte repudio social. La joven le contó por WhatsApp a una amiga suya lo que había vivido, le sacó capturas de pantalla al chat, y luego lo compartió en sus cuentas para que se hiciera público.

En la conversación le explica a su amiga que ese día se estaba dirigiendo a su trabajo en tren, vestida con una remera blanca con la leyenda "Who the fuck is Lali Espósito?", cuando empezó a sentir la mirada incisiva de un hombre "de unos 35 a 40 años". "Me sentía muy incómoda porque se había pegado muy cerca mío", contó a una entrevista posterior a un canal televisivo.

La víctima relató cómo ocurrió la agresión por parte de un hombre porque vestía una remera de Lali Espósito. (Imagen: redes sociales)





En tanto, dijo que lo primero que pensó fue que la estaba observando con el objetivo de robarle, pero luego comprendió que no iba a ser ese el motivo de la agresión.

El hombre le habría empezado a gritar cosas como "Ladri Depósito" y "Así que te gustan las chorras". La joven lo ignoró, pero cuando las puertas del tren se abrieron en una estación, el hombre se acercó y le pegó una piña.

La joven se quedó en shock, según describió, sin poder reaccionar de otra manera que mediante la quietud. En tanto, el atacante fue detenido mientras intentaba escapar por el guardia de seguridad del transporte y otros dos hombres, que se habrían abalanzado para pegarle.





"Me preguntaron si estaba bien y si quería hacer la denuncia, y yo dije que no con la cabeza. No entendía nada. Aparte ni loca. Si me bajaba del tren llegaba tarde y estoy a prueba encima todavía", justificó Malena.

Además de repudio, la anécdota de la joven provocó el enojo de algunos usuarios libertarios, que la trataron de mentirosa y redireccionaron la culpa hacia su persona.

"Me parece totalmente estúpido que la que tenga de dejar de salir con la remera de Lali a la calle sea yo y no vean realmente cuál es el problema. NO voy a dejar de usar cosas de ella por miedo, NO pienso vivir con miedo", escribió horas después desde su cuenta de X.

Finalmente, este jueves publicó otro mensaje: "Buen día para ustedes, porque yo me levanto y veo que me siguen atacando, echándome la culpa de lo q pasó. Ahora resulta que es mi culpa".