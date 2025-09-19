Habrá este sábado otros cuatro partidos en la continuación de la novena fecha del Torneo Clausura. Y será River (18 puntos) el que cierre la acción sabatina cuando enfrente desde las 21.15 y con transmisión de TNT Sports Premium a Atlético Tucumán (9) en un partido que el técnico riverplatense Marcelo Gallardo encarará con un equipo alternativo en la previa del desquite copero ante Palmeiras. La jornada arrancará a las 14.30 con el encuentro entre Barracas Central (15) y Sarmiento (9) por ESPN Premium y proseguirá a las 16.45 con Unión (15)-Independiente Rivadavia (8) por TNT Sports Premium y a las 19.15 Tigre (9)-Aldosivi (3) por ESPN Premium.



Habida cuenta que deberá ir a buscar un triunfo a San Pablo, Gallardo guardará todos sus titulares y pondrá una formación con suplentes y varios juveniles para ir a Tucumán a retener la punta de la Zona B. El mensaje es evidente: primero la Copa y después, todo lo demás. El Decano, que por ahora está avanzando a los octavos de final, viene de perder 2 a 0 ante Newell's en Rosario y buscará aprovechar la oportunidad para recuperarse. De todos modos, no podrá descuidarse: River siempre es River.

En los dos primeros turnos del día, jugarán los sorprendentes líderes de la Zona A. A primera hora, lo hará Barracas de local ante Sarmiento, que viene de vencer a Aldosivi en Junín y pelea por mantenerse en la categoría (está 28º en la tabla de promedios y 26º en la anual). Luego, será el turno de Unión que, tras vencer 3 a 1 a Gimnasia en La Plata, recibirá en Santa Fe a Independiente Rivadavia, antepenúltimo en la zona, a cuatro puntos del último puesto de entrada a octavos. Y que vuelve a jugar fuera de Mendoza luego de haber perdido 1 a 0 con Lanús la semana pasada en la Fortaleza del Sur.

Por último, Tigre (9), que no pudo derrotar a Talleres en Victoria y tampoco se está clasificando, volverá a ser local frente a Aldosivi (3), último en la A, en la tabla de los promedios y en la anual y al que solo una proeza salvará de no irse al descenso. Los marplatenses cambiaron de técnico (llegó Guillermo Farré y se fue Mariano Charlier), pero no de rendimiento y junto con Independiente son los únicos equipos que todavía no han ganado en lo que va del torneo.