La noticia parecía increíble: algunas de las estrellas más grandes de Hollywood habían decidido boicotear a Israel. La información se conoció el lunes y fue creciendo en los días siguientes: 4.000 actores, directores y otras figuras importantes de la industria cinematográfica firmaron un compromiso para no trabajar con instituciones fílmicas israelíes, en protesta por el genocidio en curso contra el pueblo palestino.

"Nos comprometemos a no proyectar películas, aparecer o trabajar con instituciones cinematográficas israelíes -incluidos festivales, cines, canales y productoras- que estén implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino", dice su declaración, redactada con firmeza.

Entre los firmantes hay nombres de peso: Olivia Colman, Emma Stone, Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Javier Bardem, Ayo Edebiri, Susan Sarandon, Riz Ahmed, Elliot Page, Andrew Garfield, Brian Cox y Cynthia Nixon. También directores como Ava DuVernay, Yorgos Lanthimos, Boots Riley y Joshua Oppenheimer.

No debe subestimarse la importancia de este gesto. En una industria centrada en el atractivo comercial masivo, es raro que estrellas de Hollywood se expresen sobre cuestiones internacionales tan serias, y aún más raro que adopten posturas materiales en su contra. (El boicot generó reacciones inmediatas: fue duramente criticado por Nadav Ben Simon, presidente del sindicato israelí de guionistas, quien lo calificó de “profundamente perturbador”). También sorprende ver tanta acción por parte de figuras estadounidenses, dado que históricamente el apoyo a Israel en ese país ha sido más fuerte. Es una señal clara de que algo está cambiando, luego de casi dos años de bombardeos israelíes continuos sobre Gaza, y con la opinión pública estadounidense en niveles récord de desaprobación hacia el gobierno israelí.

Aunque este boicot sorprende, tiene antecedentes históricos. En 1963, 48 dramaturgos británicos y estadounidenses -entre ellos Samuel Beckett, Harold Pinter y JB Priestley- firmaron una declaración comprometiéndose a no permitir que sus obras se presentaran ante audiencias segregadas en Sudáfrica. El impacto en el teatro sudafricano fue tan profundo que los creadores teatrales del país pidieron una reunión con el entonces ministro del Interior por la amenaza que representaba para su cultura teatral. Un año después, Marlon Brando solicitó a directores, actores y productores en Londres que también prohibieran la proyección de sus películas en esas condiciones.

En los años '80, el grupo Artists United Against Apartheid, liderado por Steven Van Zandt, boicoteó el lujoso resort sudafricano Sun City. Artistas como Dolly Parton, Shirley Bassey, Elton John y, más notoriamente, Queen, recibieron fuertes críticas cuando rompieron el boicot y actuaron allí por honorarios elevados.

Javier Bardem con pañuelo palestino en los Emmy (AFP)





Hacia finales de esa década, los boicots culturales en la industria cinematográfica comenzaron a organizarse mejor. En 1987, en plena oleada de protestas contra el régimen sudafricano, Martin Scorsese y Jonathan Demme fundaron Filmmakers United Against Apartheid. Scorsese encabezó un grupo de más de 100 colegas que exigieron que sus películas no se proyectaran en ese país. También presionaron a Ronald Reagan, entonces presidente y exactor, para que apoyara el boicot cultural, escribiéndole: “Está claro que el boicot y el desinversión… son los últimos métodos pacíficos disponibles para lograr un cambio social en Sudáfrica”. Reagan, que se oponía a sanciones y boicots, no cedió, demostrando que estas acciones no son soluciones mágicas, sino formas de aumentar la presión sobre los responsables.

Hoy, el boicot cultural al apartheid sudafricano es considerado una pieza clave del movimiento antiapartheid, no solo por su impacto económico sino también por su efecto en el “poder blando” del país. La cultura es una herramienta crucial para que los Estados construyan su reputación internacional. Todos la consumimos y nuestras opiniones se moldean a través de ella. Basta con mirar el brillo de Hollywood y su papel en romantizar y glorificar a Estados Unidos para entenderlo.

Acciones de este tipo seguirán generando titulares mientras continúe el asalto israelí a Gaza. La semana pasada, por ejemplo, se amplificó el llamado al boicot contra Radiohead por parte de activistas palestinos, debido a las actuaciones recientes de su guitarrista Jonny Greenwood en Tel Aviv, cruzando piquetes pro-Palestina. Todavía no se sabe qué impacto tendrá eso en la venta de entradas o en la reputación de la banda.

Los boicots culturales, por supuesto, siempre están expuestos a ser rotos o eludidos, y también pueden fracasar. Es más probable que eso ocurra cuando no son estratégicos ni focalizados, y apuntan a demasiados actores o no presentan demandas claras. Pero cuando se implementan con precisión e intención, operan en múltiples niveles. Cuando artistas se pronunciaron contra el apartheid sudafricano, convirtieron a ese Estado en un paria global, incapaz de participar en la esfera cultural.

Muchas veces la cobertura de estos boicots se centra únicamente en las grandes celebridades, lo que demuestra el poder de atracción de las estrellas y su capacidad para generar atención pública. Pero esto puede invisibilizar a quienes trabajan desde abajo y a quienes son más afectados.

En el caso del boicot más reciente, es importante destacar que surgió en respuesta al pedido de los propios palestinos, que el año pasado pidieron a los trabajadores de la industria fílmica “hacer todo lo humanamente posible para frenar y terminar con la complicidad en este horror indescriptible”. La campaña fue organizada por Film Workers for Palestine, un colectivo activo desde enero de 2024, que este año ya había exigido que la plataforma Mubi rompiera lazos con Sequoia Capital, un fondo de inversión vinculado con la ocupación israelí.

Es evidente que Film Workers for Palestine toma su estrategia del movimiento más amplio de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), liderado por palestinos, que promueve los boicots culturales como parte central de su campaña, inspirándose explícitamente en el movimiento antiapartheid.

Y hacen bien en inspirarse. La cultura siempre es política y los boicots nos lo recuerdan. Como espectadores, también debemos preguntarnos a quién le damos nuestro dinero, nuestros clics, nuestras vistas. Aunque como individuos no tengamos el peso de una celebridad o un ejecutivo millonario, sí podemos sumarnos a los boicots culturales de forma colectiva. Como piden Stone, Colman y los propios palestinos, hay que “hacer todo lo humanamente posible”.

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.