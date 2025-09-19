Los 42 barcos de la flotilla que pretende llevar ayuda a la Franja de Gaza, procedentes de España, Italia y el Magreb, zarparon este viernes desde el puerto siciliano de Portopalo después de algunos inconvenientes que retrasaron su misión. La coalición de la Global Sumud Flotilla tiene por objetivo sumar barcos a lo largo del Mediterráneo para llevar alimentos y ayuda humanitaria a Gaza, rompiendo el bloqueo israelí. A bordo viajan activistas, artistas y otras personalidades como la sueca Greta Thunberg o la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La flota italiana cuenta además con cuatro políticos: las eurodiputadas Benedetta Scuderi y Annalisa Corrado, de Alianza Verde e Izquierda y el Partido Demócrata, respectivamente; el diputado de esa formación, Arturo Scotto, y el senador Marco Croatti del Movimiento 5 Estrellas. También viajan argentinos como el fotógrafo Nicolás Marín, el navegante Jorge González, el diputado del FIT-U Juan Carlos Giordano y la dirigenta de izquierda Celeste Fierro.

"Hemos zarpado. Esta vez no nos detendremos", confirmó la vocera de la parte italiana de la Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia. La delegación que salió desde Túnez el domingo pasado, compuesta por naves de países magrebíes y de otras procedentes de España, se unió a las 17 embarcaciones italianas en el puerto siciliano de Portopalo.

Los dos grupos, el italiano y el tunecino, sufrieron retrasos en sus planes: los italianos debían zarpar el pasado 4 de septiembre pero no fue posible por problemas logísticos y por las condiciones meteorológicamente adversas del mar, entre otros contratiempos. Mientras que la delegación tunecina denunció el ataque con drones a dos de sus barcos, el 'Familia' y 'Alma'.