El Liverpool venció 2-1 al Everton en el clásico de la ciudad y se consolidó como líder de la Premier League. Con el ajustado triunfo ante su rival histórico, el equipo comandado por el director técnico neerlandés Arne Slot reafirmó su primer lugar en la tabla de posiciones, con las 15 unidades posibles, cinco más que su escolta Tottenham, que igualó 2-2 con el Brighton.

Los dos tantos de los reds fueron realizados por el mediocampista Ryan Gravenberch y el centro delantero Hugo Ekitike, mientras que el único tanto de visitantes llegó de la mano del mediocampista Idrissa Gana Gueye.

En el otro duelo excluyente de la jornada, Manchester United se impuso 2-1 al Chelsea con tantos de Casemiro y Bruno Fernandes. Chalobah descontó para los visitantes, que a los cinco minutos sufrieron la expulsión del arquero Sánchez.

Además, en otros encuentros de la quinta fecha, Crystal Palace derrotó 2-1 al West Ham, Leeds United venció 3-1 a Wolverhampton, Burnley igualó 1-1 frente a Nottingham Forest y Fulham le ganó 3-1 a Brentford.