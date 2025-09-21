"Especie Traidora" es un documental sobre la figura del profesor de física Daniel Córdoba, quien durante casi tres décadas llevó adelante el taller "Física al alcance de todos", un espacio único que se transformó en una usina de pensamiento científico y entusiasmo a largo plazo.

El documental, dirigido por Víctor Notarfrancesco, se estrenará el martes 23 de septiembre, a las 19 horas, en el Teatro de la Usina Cultural. La función será gratuita, en el marco de la 24° Reunión Nacional de Educación en Física, y contará con la presencia de parte del equipo realizador.

La realización contó con el apoyo del plan de fomento IDEA 2023 para rodaje, y 2024, para finalización. Este plan de fomento, ejecutado por la Dirección de Audiovisuales de la Secretaría de Cultura de Salta, impulsa el sector audiovisual local a través de financiamiento, capacitación y apoyo técnico.





Asimismo, en el Festival de Cine de las Alturas el proyecto fue seleccionado para una clínica de preparación de la carpeta del documental para el INCAA. A partir de allí, el equipo trabajó durante meses para lograr un material motivacional (como las clases del "Profe"), y no algo meramente científico.

Con su taller, Córdoba logró concitar la atención de adolescentes de toda Salta que cada sábado a la mañana se acercaban para descubrir el universo de la física con pasión, compromiso y alegría.

“El taller tiene que ser atractivo. Al no tener un público cautivo, tengo que ser capaz de venderle hielo a los esquimales”, decía Córdoba, cuya pedagogía revolucionó la enseñanza de la ciencia en Salta, se convirtió en una referencia a nivel nacional y marcó a generaciones de estudiantes.

La película recupera su legado a través de testimonios, materiales de archivo y registros audiovisuales inéditos, y propone reflexionar sobre el rol de la docencia y la transmisión del conocimiento.

El proyecto nace de las conversaciones entre Víctor Notarfrancesco y Daniel Córdoba en los pasillos de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), intercambios que derivaron en una primera entrevista en mayo de 2019.

Córdoba falleció en diciembre de ese mismo año, pero su figura inspiradora sigue resonando: “Buscar, rescatar, contagiar y poner en valor la figura del profe Daniel Córdoba es mi principal interés para este documental”, señaló Notarfrancesco.

El documental pone el eje en la sensibilidad, la potencia de su archivo y la importancia de recuperar una figura fundamental para la cultura científica y educativa del norte argentino.

Ficha Técnica:

Título: Especie Traidora

Director: Víctor Notarfrancesco

Género: Documental

Duración: 60´

Año: 2025

Protagonistas: Lola Medina, Micaela Kortsarz, Zarella Arauz Méndez, Maxi Baldiviezo, Alejandro Kolton, Constanza Inés Villagrán, Michel Gonza, Dimitri Chafatinos y Candela Díaz.

Casa Productora: Caschi Cine

Productores: Lalo Mamani & Cristina Tamagnini

Guión: Víctor Notarfrancesco y Cristina Tamagnini

Director de Fotografía: Santiago Lofeudo

Música: Leonel Goldstein

Sonido Directo: Mauricio Velázquez y Javier Barrera

Cámara: Pablo Garzón

Edición: Maximiliano Montañez y Santiago Lofeudo

Finish Posproducción: Sal Lencina

Postproducción de Sonido: Daniel Ibarrart

Productora Ejecutiva: Cristina Tamagnini

Asistente de Producción: Matías Martínez.