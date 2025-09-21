Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei cosechó múltiples derrotas en el Congreso y despilfarró alrededor de mil millones de dólares para contener el precio del dólar. En ese marco, presentó su proyecto de Ley de Presupuesto con un severo ajuste sobre la Educación, un punto que Alberto Sileoni desmenuza en una charla con Buenos Aires/12 donde explica el daño que sufre el sistema educativo bonaerense.

El titular de la Dirección General de Cultura y Educación, tal como se denomina la cartera educativa provincial, asegura que el Presidente “no cree en la educación”. Por eso, apunta, en la ley de leyes para 2026 propone derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional sancionada durante la presidencia de Néstor Kirchner que establece como meta destinar el 6 por ciento del PBI a la educación.

La gestión de La Libertad Avanza tampoco busca sostener el fondo de financiamiento a la educación técnica ni programas de revinculación para jóvenes que dejaron sus estudios.

A juicio de Sileoni, el Estado nacional “abandona” su rol de financiamiento en el sistema educativo. Pero, advierte, este tipo de decisiones está generando un “hastío social” que espera se materialice en un nuevo triunfo de Fuerza Patria el 26 de octubre. Asegura que, a pesar del desfinanciamiento de Milei, no cerrarán escuelas en la provincia y tampoco anulará el plan de inversiones que ya lleva 287 nuevas escuelas inauguradas en la gestión de Axel Kicillof.

—¿Qué lectura tiene sobre el proyecto de Ley de Presupuesto en materia educativa?

—No deja de sorprender, pero en algún sentido es la profundización de lo que este gobierno viene haciendo desde que asumió. Se trata del abandono absoluto de la educación pública, sintetizado en un presidente que fue 26 veces al exterior, pero nunca visitó una escuela pública. Pero esta vez fue por más.

—¿Por qué?

—Pretenden derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que dice que el Estado nacional garantiza el financiamiento del sistema educativo argentino. Derogando esto, el Estado nacional no tiene la obligación de financiar el sistema. Por primera vez desde la sanción de la ley se abandona la meta del 6 por ciento del PBI destinado a la educación. Eso es gravísimo. Cuando fuimos gobierno pusimos en vigencia la ley, llegamos a implementar el 6 por ciento en 2013 y 2015. El resto de los años estuvimos siempre cerca. Recuerdo cómo recibimos enromes críticas de la prensa del poder concentrado por no llegar al 6 por ciento cuando llegábamos al 5.7 o el 5.8. Es la misma prensa que cuando hoy se elimina la meta del 6 no dice nada. Y, en el mismo grado de gravedad, está el abandono de la meta plurianual del 1 por ciento destinado a la ciencia y la tecnología.

—La última vez que se cumplió la meta fue en 2015, ¿qué pasó?

—Sucede que, desde 2015, la inversión en educación se paralizó. El entonces presidente, Mauricio Macri, prometió la construcción de 3 mil jardines con el dinero de Fútbol para Todos, y no hizo más de ciento y pico. La inversión educativa dejó de ser una cuestión de Estado. Fue retomada por Alberto, pero desde que asumió Milei profundizó la lejanía de su gobierno respecto a la educación. Para Milei la educación no es una variable de desarrollo de las naciones. Esto rompe una extraordinaria tradición de los argentinos.

—¿A qué se refiere?

—El primero que se puso a hablar de la importancia de la educación en el desarrollo de las naciones es Manuel Belgrano. Hay un célebre artículo en ña Gazeta de Comercio del 17 marzo de 1810 llamado Educación donde dice algo novedoso. Dice que no solo es importante el poderío del ejército para el desarrollo de la nación, o de la agricultura o la incipiente industria. Por primera vez alguien dice que para el desarrollo de la Patria es importante que la educación se extienda. Este gobierno rompe esa tradición dos veces centenaria en Argentina. Milei no cree en la educación, por eso no invierte y por eso el abandono de estas metas tan importantes.

—¿La desinversión nacional puede llevar a tener que cerrar escuelas?

—De ningún modo es posible que en el ámbito de la provincia se cierren escuelas. Desde la asunción de Kicillof, hace seis años, hubo un incremento no solo por construir 287 edificios, sino por crear nuevas instituciones. En la gestión de Vidal cerraron más de 30 escuelas rurales, mientras nosotros estamos reabriéndolas. En su mayoría son jardines de matrícula mínima. Así que no será posible que este ajuste de Nación haga que la Provincia tenga menos escuelas. Todo lo contrario.

—¿Un triunfo del peronismo en octubre puede torcer estas medidas que impulsa Milei?

—Por supuesto que una victoria en octubre consolidará la tendencia para frenar las políticas de Milei, pero hay una tendencia en marcha en la sociedad argentina que tiene que ver con un humor social que entendemos que cambió producto de las severas dificultades económicas que tiene productor del gobierno nacional, tanto por sus errores del último tiempo como por los casos de corrupción que empiezan a exponerse últimamente. Se ve un hastío social con un gobierno que se relaciona pésimamente con la sociedad. A su vez, hay un valor en la gestión política que el gobernador ha hecho en estos 6 años de gobierno. Entonces, el triunfo del 7 de septiembre y un posible triunfo en octubre, junto con la decidida actitud del Congreso nacional ratificando leyes y evitando vetos, sumado al hastío social, imponen casi un clamor para que el gobierno nacional cambie los modos de relacionarse con la sociedad y las medidas que está tomando. Me parece que es un conjunto de tensiones sociales que, trabajando fuerte en estos dos años hasta el 2027, pueden tener como consecuencia que el gobierno de Milei, del mismo modo que el de Macri en su momento, tengan solo un periodo. El trabajo conjunto de la sociedad con las acciones positivas del gobierno bonaerense, que es contra espejo del gobierno nacional, pueden ir conformando una posibilidad fuerte de cara a las próximas elecciones presidenciales.

—¿Cuál es el impacto sobre la educación técnica si se deroga la ley que provee su financiamiento?

—Por supuesto que complica. Lo estábamos previendo en la Provincia ya que venía descendiendo año a año. En 2023 fue de 37 mil millones de pesos, el 2024 fue de 17 mil millones y este año terminaremos en un fondo de 6 mil millones. El año que viene será cero. Por supuesto trae consecuencias a las escuelas. Lo primero, el envejecimiento y la obsolescencia del equipamiento para los talleres, así como la falta de insumos para los estudiantes. Hay elementos de soldaduras que cuestan mucho dinero. En algunos lados hay simulaciones, pero los materiales son necesarios. Después, hay una cantidad de gastos para cumplir servicios vinculados a los docentes.

—¿Cómo cuáles?

—En Provincia hay un proyecto que se llama secundaria profesional que enlaza educación y trabajo para los muchachos que habían abandonado la escuela. Eso lo pagaba Nación. Ahora ya es una inversión que asumió la Provincia. Había otro programa de finalización de escuela técnica para los alumnos que abandonaron la escuela y así puedan dar materias con tutores. Se llama Finestech. El gobierno nacional también lo abandonó y lo asumimos como provincia. Estamos suplantando cosas que antes eran provistas por nación.

—¿Incluye materiales o equipamiento?

—Si. Junto con el Ministerio de Ambiente hacemos equipamiento fotovoltaico y energía solar para las 280 escuelas que tienen como especialidad u orientación la electromecánica o energías renovables. Eso antes lo pagaba el fondo de educación técnica. También estamos en proceso de licitación junto con las universidades nacionales en territorio bonaerense y el Programa Puentes que depende de nuestro Ministerio de Gobierno para la formación docente. Antes esos recursos provenían fondo de educación técnica. En la provincia seguimos generando escuelas técnicas. Hay una nueva en Mar Chiquita con especialidad en pesca y acuicultura y estamos generando a la Universidad Nacional Arturo Jauretche la primera escuela con orientación técnica y agraria. La primera con las dos. Así, la provincia no deja de incrementar los servicios mientras Nación está en retirada.

—¿Cuál es el plan del gobierno provincial para afrontar el 2026 en caso de seguir perdiendo fondos nacionales?

—El plan de la Provincia, independiente o no de la deserción de Nación, será construir escuelas. Hoy en la provincia hay mil obras nacionales paradas, 80 de las cuales son escuelas. Eso no ha impedido que siga el ritmo de inauguraciones. Vamos por 287 y llegaremos a las 300 en el transcurso de este año. La deserción de Nación nos lesiona e implica que el ritmo aminore, pero la decisión del gobierno no solo en materia educativa, sino en el resto de las actividades de la vida política, social y económica de la provincia es el crecimiento.

—¿Cómo avanzan judicialmente los reclamos por el Fonid y otros fondos que Nación le quitó a provincia en educación?

—Sobre la causa Fonid, ambos expedientes, el principal y la cautelar, se encuentran a consideración del tribunal. Aún no se ordenó el traslado de la demanda y no se dictó cautelar alguna. Se encuentra en despacho desde el 19 de agosto de 2025.

—¿Observa dificultades en el aprendizaje de los chicos producto de la situación económica?

—La existencia del 50 por ciento de los chicos en situación de pobreza incide en lo negativo. La pobreza se roba a la niñez. Impide que niños y niñas tengan una infancia en plenitud y desarrollo. Si se nota la pobreza en el aprendizaje porque los chicos vienen en peores condiciones, mal alimentados y no tienen elementos materiales para desarrollar escolaridad, pero ahí está la Provincia con todas sus políticas socioeducativas que incluyen los centros socioeducativos de revinculación de los chicos a las escuelas para aminorar el impacto de la pobreza en las aulas. Ante las dificultades, el gobierno provincial tiene políticas muy activas. Nuestro Ministerio de Educación junto al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad trabaja en la alimentación de los chicos. Dos millones de chico desayunan en la escuela, 1,2 almuerzan y 2 millones de familias tienen el módulo de alimentos.