Inversor, filántropo, gestor de fondos de cobertura, donante republicano estadounidense y el hombre de absoluta confianza de Donald Trump. Ese es Scott Bessent, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, designado en 2025. Este lunes, su nombre resonó en todos los portales del mundo al expresar su apoyo "incondicional" a la Argentina y asegurar que está "dispuesto a hacer lo necesario" para ayudar a Milei.

El funcionario, considerado una de las figuras más influyentes de la Casa Blanca, detalló que las alternativas incluyen líneas de swap, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda soberana en dólares a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés). Sus palabras llegaron en la antesala de la reunión que mantendrán en Nueva York el presidente Javier Milei y Donald Trump, en la que él también será protagonista.

Lejos de ser una declaración aislada, su mensaje reafirmó el papel central que Bessent asumió como rostro visible del respaldo económico de Washington a la (desestabilizada) gestión libertaria. Es preciso recordar que el funcionario visitó Buenos Aires hace unos meses, se reunió con Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. En aquella visita reafirmó el “pleno apoyo de Estados Unidos a las audaces reformas económicas” del Presidente, a la vez que insistió en la necesidad de una "fuerte reducción del gasto público y del déficit fiscal".

Sucede que, desde que llegó a la Casa Blanca, habiendo ganado la confianza de Trump y de su círculo más cercano, se convirtió en el encargado de estar al frente de una agenda económica republicana centrada en reducir impuestos, recortar regulaciones federales e implementar aranceles generalizados.

Al eregirse como el 79.º Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Bessent coronó su carrera como el inversor que alguna vez fue protegido del filántropo liberal y multimillonario George Soros, y que donó dinero a destacados demócratas como Hillary Clinton, John Kerry y Barack Obama. En 2000, organizó una recaudación de fondos para Al Gore en su casa de los Hamptons.

Se trata de un un capitalista con debilidad por la realeza. Un sureño de raíces profundas con gusto por los lugares elegantes de Nueva York. Un hombre gay, casado y con hijos, firme defensor del matrimonio igualitario, que abrazó al Partido Republicano, pese a que este en ocasiones ha vilipendiado a elementos —y personas— del movimiento LGBTQ.

Entre sus amistades figuran elegantes socialités y mujeres del mundo, cisnes capotianos de otra época, como la excuñada de Trump, Blaine Trump; la princesa Firyal de Jordania y la reina Camilla, a quien una vez hospedó en su casa de los Hamptons. También es amigo del rey Carlos III, quien lo ha recibido regularmente en el Palacio de Buckingham.

Bessent ya no tiene casa en la ciudad de Nueva York. Actualmente educa a su hija e hijo, de 11 y 15 años, en Londres junto a su esposo, John Freeman -ex fiscal asistente del Bronx-, con quien se casó en 2011. La familia también tiene residencias en Charleston, Carolina del Sur (el estado donde Bessent creció), y en Lyford Cay, una comunidad cerrada en Nassau, Bahamas, que se promociona como “uno de los enclaves más elegantes y exclusivos del Caribe”.

Pero su historia familiar también está marcada por dificultades, como las dos bancarrotas de su padre -en 1969 y 1979-, un promotor inmobiliario, y la muerte en 2022 de su hermana menor, Wyn Nicole Bessent, quien trabajó como defensora pública y llevó una vida aparentemente más sencilla, alejada del brillo de su hermano.

Criado en un pueblo pesquero de Carolina del Sur, Bessent estudió en la Universidad de Yale, donde fue tesorero de su clase, escribió para el Yale Daily News y mostró interés en convertirse en periodista.

Durante la universidad, Bessent reflexionó sobre los desafíos de ser sureño en Nueva Inglaterra. En 1981 escribió en el periódico que “era el único en el dormitorio que se sintió devastado cuando George Wallace decidió no postularse a la presidencia”.





Aunque estudió Ciencia Política, terminó trabajando en finanzas luego de obtener una pasantía con Jim Rogers, un inversionista y socio de negocios de Soros. En los años 90, trabajó como socio en Soros Fund Management, ganando notoriedad al apostar en contra de la libra esterlina, lo que generó mil millones de dólares para el fondo. Después de fundar su propio fondo, regresó en 2011 como jefe de inversiones de Soros.

Demócrata con giro a la derecha

Alguna vez fue firme partidario de los demócratas, pero su política giró hacia la derecha con el tiempo. Para entonces, Bessent ya se había convertido en un gran donante de candidatos republicanos. Según un resumen de sus donaciones, ha aportado unos 15 millones de dólares a causas políticas, de los cuales solo 300.000 fueron a demócratas. Donó un millón de dólares a la investidura de Trump en 2016.

Aunque no participó en la primera campaña ni en el primer mandato de Trump, Bessent conoce a la familia Trump desde hace décadas y fue amigo cercano del difunto hermano del presidente, Robert. Su vínculo más cercano con la familia Trump es con Blaine Trump, madrina de su hija. Ambos han estado en la junta de God’s Love We Deliver, organización fundada en los 80 para asistir a personas con VIH/SIDA. También ha apoyado causas LGBTQ+, como la Fundación Elton John contra el sida y la desaparecida Empire State Pride Agenda.

Durante la campaña, cuando muchos líderes empresariales evitaban respaldar públicamente a Trump debido a sus problemas legales, Bessent adoptó una visión distinta. Veía a Trump como “una acción que sube con las malas noticias”, según explicó al analista político Mark Halperin, ya que cada revés aparente parecía fortalecer su candidatura.

Aún así, su relación estrecha con el presidente no empezó a consolidarse sino hasta el año pasado. En agosto, Trump lo presentó en un mitin en Carolina del Norte diciendo que era “muy apuesto” y “uno de los hombres más brillantes de Wall Street”. En esa ocasión, Bessent predijo que una eventual victoria de Kamala Harris provocaría un colapso del mercado y de la economía.

Preocupado por la creciente deuda nacional y la necesidad de reformar el sistema comercial internacional, Bessent organizó más tarde una reunión con Trump y comenzó a intercambiar ideas sobre política económica.





En los meses previos a la investidura de Trump, Bessent promovió un plan llamado “3-3-3”: buscar un crecimiento económico del 3%, reducir el déficit presupuestario al 3% del PIB y aumentar la producción nacional de petróleo en 3 millones de barriles por día. También, propuso una idea para que el presidente pudiera dejar de lado, en la práctica, al presidente de la Reserva Federal, aunque abandonó esa propuesta tras recibir oposición.

En algunas áreas, Bessent ha mostrado inclinación a moderar los impulsos económicos de Trump. Sugirió que la idea de aplicar una tasa del 15% a las empresas que produzcan en EE.UU. podría violar leyes internacionales de comercio. También describió el plan arancelario de Trump como una estrategia de negociación “maximalista”, recomendando implementar los aranceles de forma gradual para permitir que los mercados se ajusten.

El primer secretario del Tesoro de Trump, Steven Mnuchin, solía tratar de disuadirlo de imponer nuevos aranceles y buscaba calmar a los mercados en momentos de tensión comercial. Aun así, logró mantener la confianza del expresidente.

Stanley Druckenmiller, inversor de fondos de cobertura que trabajó con Bessent en Soros Fund Management, dijo que aunque Bessent es de trato suave, también puede ser “firme y persuasivo”, y que tiene el carácter adecuado para trabajar con un jefe exigente como Trump. “Si alguien puede hacerlo, es Scott”, afirmó Druckenmiller.