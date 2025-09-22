Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez fueron vistas por última vez el viernes cuando asistieron a una estación de servicio, en el partido bonaerense de La Matanza, donde habrían acordado encontrarse con un hombre. La madre de una de ellas denunció que podrían estar en una quinta de Canning.

Fuentes policiales informaron que las jóvenes, una menor de 15 y las otras dos de 20 años, partieron a las 21:15 desde el Monoblock 20, Escalera 25, Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF, situada en Avenida Crovara y Monseñor Bufano, en Ciudad Evita.

Allí se encontrarían con un hombre que quedó en pasarlas a buscar. Desde entonces, no se sabe nada de ellas y sus teléfonos celulares permanecen apagados, lo que agudizó la preocupación y motivó la búsqueda.

La desaparición de las chicas motivó una movilización de familiares, amigos y vecinos, que se autoconvocaron en la tarde de este lunes, en la Rotonda de la Tablada, para exigir la aparición con vida de las tres.

Investigación judicial y campaña municipal de búsqueda

La madre de Morena, Sabrina Mara Del Castillo, radicó la denuncia por “averiguación de paradero” y las progenitoras de las otras dos damnificadas ratificaron los hechos.

Una línea de investigación apunta a que las dos mayores ejercían trabajo sexual en la zona de Flores y que habían acordado allí un encuentro con un supuesto cliente que les pagaría 300 dólares. Ni la Policía bonaerense ni la Justicia confirmaron esa hipótesis, aunque forma parte de las averiguaciones.

El caso quedó a cargo de la UFI N°2 Descentralizada de La Matanza, con participación de personal de la DDI, que se encarga de los rastrillajes para hallar a las víctimas.

Se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad, se examinan los movimientos registrados en las redes de telefonía a fin de constatar las últimas ubicaciones antes de perder su rastro.

En tanto, el municipio de La Matanza lanzó una campaña por redes sociales con los rostros de las tres jóvenes para pedir información que pueda sumar al caso. Además, dejaron un número para poder aportar datos. "Si las buscamos, no desaparecen", reza el flyer difundido.